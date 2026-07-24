La escalada entre EE.UU. e Irán agrava la tensión y sacude al mercado petrolero

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán suma un nuevo capítulo. Washington llevó a cabo su decimotercera noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes, mientras Teherán informó al menos cuatro muertos y siete heridos en los bombardeos más recientes. En paralelo, el conflicto se amplía con nuevos ataques y amenazas en el Golfo Pérsico: Kuwait denunció una ofensiva iraní con drones y misiles, los hutíes intensificaron sus acciones en el mar Rojo y el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril ante el temor de una interrupción prolongada del suministro energético mundial. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy viernes 24 de julio.