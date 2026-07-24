China añade 14 entidades de la UE a la lista de control de exportaciones por las sanciones a Rusia

Imagen de ilustración de banderas de la UE y de China

​China prohibirá la exportación de productos de doble uso a otras 14 entidades de la ‌Unión Europea con ‌efecto inmediato, según informó el viernes el Ministerio de Comercio, que añadió que la medida era una respuesta a las últimas sanciones de la UE contra Rusia.

La UE adoptó el jueves su vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia ​por su guerra ⁠en Ucrania, y el Ministerio de Comercio ‌señaló que se habían sancionado a 14 ⁠empresas de China continental y ⁠Hong Kong.

Entre las entidades europeas a las que China ha prohibido recibir productos de doble uso se ⁠encuentran el fabricante alemán de automóviles ​y armamento Rheinmetall AG y la empresa ‌polaca de electrónica Vigo Photonics ‌S.A. , según indicó el ministerio en un ⁠comunicado.

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Se señaló que también se prohíbe a las organizaciones y personas extranjeras transferir o suministrar a dichas entidades productos de doble uso procedentes ​de China, ‌si bien los exportadores chinos pueden solicitar autorización en casos excepcionales.

Los productos de doble uso son bienes, software o tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares, ⁠incluidos ciertos elementos de tierras raras que son esenciales para la fabricación de drones y chips.

La lista de control de exportaciones de Pekín se ha centrado con mayor frecuencia en entidades estadounidenses y japonesas. En abril, incluyó a siete entidades europeas en la ‌lista por la venta de armas a Taiwán, en un caso poco habitual de sanciones dirigidas a Europa relacionadas con la cuestión de Taiwán.

La UE dijo el jueves en un comunicado que había ‌añadido 51 nuevas entidades —entre ellas algunas con sede en China— a la lista de aquellas sujetas a restricciones ‌más estrictas ⁠a la exportación de bienes y tecnologías de doble uso debido a su ​apoyo al complejo militar e industrial ruso.

Con información de Reuters