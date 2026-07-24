La actividad empresarial de la eurozona vuelve a crecer por primera vez en cuatro meses, según el PMI

Un empleado utiliza un ventilador eléctrico mientras trabaja en la línea de montaje del Renault R5 E-Tech eléctrico, dentro de Ampere ElectriCity, en la fábrica de Renault en Douai, Francia

La actividad ​empresarial de la zona del euro volvió a crecer en julio por primera vez en cuatro meses, impulsada por un repunte de los nuevos pedidos, a pesar ‌de que la elevada inflación y ‌la reanudación del conflicto en Oriente Medio ensombrecieron las perspectivas, según reveló una encuesta publicada el viernes.

El índice PMI preliminar compuesto de producción de S&P Global para la zona euro subió hasta 51,9 en julio, desde el 50,0 registrado en junio, su nivel más alto en cinco meses y muy por encima de las previsiones de una encuesta de Reuters, que apuntaban a un modesto aumento hasta 50,3.

Una lectura superior a 50,0 indica una expansión de ​la actividad.

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"En julio, se ⁠está observando un bienvenido resurgimiento de la actividad económica en la zona euro, pero la ‌volatilidad del entorno geopolítico hace que aún esté por verse si ⁠las buenas noticias pueden durar", dijo Chris Williamson, economista ⁠jefe de S&P Global Market Intelligence.

Los nuevos pedidos crecieron por primera vez desde febrero, con el ritmo de expansión más rápido desde abril de 2023. Los pedidos de exportación, que incluyen ⁠el comercio intracomunitario, continuaron disminuyendo, pero la tasa de descenso fue la menos ​pronunciada desde marzo de 2022.

Tanto el sector manufacturero como el de ‌servicios contribuyeron al repunte de la producción. ‌El sector de servicios se recuperó hasta alcanzar un máximo de cinco meses de ⁠51,6, frente al 49,4 anterior, poniendo fin a tres meses de contracción y desbaratando las previsiones de la encuesta de Reuters, que apuntaban a otro mes de descenso de la actividad. El crecimiento de la producción manufacturera alcanzó su máximo en 52 meses y el ​PMI manufacturero general ‌subió de 51,4 a 52,0, por encima de la estimación de la encuesta, que se situaba en 51,5.

Alemania, la mayor economía de la zona euro, volvió a crecer por primera vez en cuatro meses. La producción de Francia siguió cayendo, aunque solo de forma marginal, con un descenso más moderado que en ⁠junio. El resto de la zona del euro registró su mayor expansión en ocho meses.

La plantilla aumentó, lo que supuso un cambio tras meses de recortes de empleo. El incremento fue marginal, ya que los continuos recortes de empleo en el sector manufacturero moderaron las ganancias registradas en el sector de los servicios.

"Tras un segundo trimestre en gran medida estancado, se ha producido un cierto repunte en la demanda durante julio, que ha elevado el índice PMI a un nivel que ‌indica un crecimiento del PIB a un ritmo trimestral razonablemente sólido (del 0,3%)", añadió Williamson.

La tasa de inflación general de los costos de los insumos se moderó hasta su nivel más bajo desde febrero —mes en el que estalló el conflicto de Oriente Medio—, aunque las presiones siguieron siendo intensas.

La inflación de los precios de producción también se moderó. Esta moderación podría reducir la presión sobre ‌el Banco Central Europeo, que el jueves mantuvo su tasa de depósito de referencia en el 2,25%. Una reciente encuesta de Reuters apuntaba a que el banco lo subiría en 25 puntos básicos en ‌septiembre.

La economía de la ⁠zona euro se contrajo un 0,2% en el primer trimestre de 2026, lastrada por el impacto del conflicto de Oriente Medio en el suministro ​energético y la inflación. Los datos del PMI de julio sugieren que la zona euro podría estar cobrando cierto impulso de cara a la segunda mitad del año, aunque los riesgos siguen siendo graves.

Con información de Reuters