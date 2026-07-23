FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan junto a un teléfono público fijo utilizado para comunicarse con los servicios de emergencia cuando hay interrupciones en la red en la ciudad turística de Eupatoria, Crimea, a orillas del mar Negro

Dos personas, entre ellas un niño de tres años, ‌perdieron la ‌vida en dos ataques ucranianos distintos perpetrados durante la noche contra una ciudad del sur de Rusia y contra la península de Crimea, controlada por Rusia, ​según informaron ⁠las autoridades este jueves.

El ‌gobernador de Crimea, Serguéi ⁠Aksiónov, dijo que una ⁠persona falleció en la península y otras cuatro resultaron heridas, entre ⁠ellas dos niños.

Los restos ​de un dron que ‌cayeron provocaron un ‌incendio en la vivienda donde ⁠vivía un niño de tres años en la ciudad de Vorónezh, a unos 500 ​kilómetros al ‌sur de Moscú, lo que le causó la muerte, según informó el gobernador regional, Alexander Gusev.

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Un joven ⁠de 19 años sufrió heridas leves en el ataque, que también causó daños en el tejado de un almacén perteneciente a un mercado en línea y en ‌otros edificios.

El gobernador de la región de Uliánovsk, al este de Moscú, dijo que unos drones ucranianos habían atacado una instalación energética, ‌que se incendió.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus unidades ‌de defensa ⁠aérea derribaron 223 drones ucranianos durante la noche.

(Reporte ​de Reuters; edición de Gleb Bryanski y Alexandra Hudson; edición en español de Jorge Ollero Castela)