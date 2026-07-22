Meta AI llegó a WhatsApp Web: el paso a paso para usar la inteligencia artificial en la PC

Hasta ahora, Meta AI en WhatsApp era casi exclusivamente una experiencia de celular. Quienes trabajaban desde la computadora tenían que pasar al teléfono cada vez que querían hacer una consulta al asistente. La integración en WhatsApp Web cambia ese flujo de trabajo: el asistente opera dentro del mismo entorno de mensajería, sin ningún paso adicional.

Cómo acceder a Meta AI desde la PC

El acceso funciona de dos maneras distintas. La primera consiste en buscar en el panel izquierdo de WhatsApp Web el ícono de Meta AI, que aparece debajo de la sección de comunidades y abre directamente una ventana de conversación con el asistente.

La segunda forma es más contextual y resulta especialmente útil en el trabajo diario: al desplegar el menú de opciones de cualquier mensaje —ya sea de texto, imagen, enlace o documento— aparece la opción "Pregúntale a Meta AI". Seleccionarla dirige al asistente directamente hacia ese contenido específico. Si alguien te envía un documento Word, podés preguntarle a Meta AI de qué trata sin descargarlo ni abrirlo en otro programa.

Qué puede hacer Meta AI desde el navegador

La función más útil para el trabajo es el análisis de archivos en tiempo real. Cuando Infobae Tecno probó la función con un archivo de Word, Meta AI identificó el documento, describió sus ejes temáticos y señaló el tono general del texto con referencias a las metáforas utilizadas. Las respuestas llegan organizadas con formato de lista cuando la información lo requiere, e incluyen hipervínculos que respaldan las fuentes y permiten verificarlas sin salir del chat.

También acepta notas de voz como entrada, lo que habilita hacer consultas hablando en lugar de escribir. Al final de cada respuesta, el asistente ofrece opciones de seguimiento: transcribir un texto completo, analizar un archivo en profundidad o continuar la conversación sobre el mismo tema.

Lo que todavía no puede hacer en la web

La versión web tiene limitaciones claras respecto a la app del celular. Meta AI desde WhatsApp Web no genera imágenes y tampoco puede ser mencionado dentro de conversaciones grupales. Ambas funciones están disponibles en la aplicación móvil, donde los usuarios pueden usar "@Meta AI" en grupos y pedirle que genere imágenes. Las conversaciones iniciadas en la versión web sí se sincronizan y visualizan en la app del celular, así que el historial se mantiene unificado.

Cómo usarla de forma segura

Al usar cualquier asistente de IA, hay información que conviene no compartir. Meta recomienda no enviarle datos bancarios, contraseñas, documentos de identidad, información médica privada ni direcciones de domicilio. Para quienes prefieren mayor privacidad, WhatsApp ofrece la opción de activar los chats de incógnito con Meta AI: con esa configuración, ni la propia empresa tiene acceso a los mensajes.