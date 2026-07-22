A un año de las elecciones 2027: cómo piensan hoy los votantes que llevaron a Milei al poder

A un año y pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027, una consultora privada reveló cómo piensan los jóvenes argentinos, uno de lo sectores que más apoyo dio a Javier Milei y que, al mismo tiempo, es uno de los más vulnerables. Mientras un tercio cree que los empresarios que evaden impuestos son "héroes", la mitad considera correcto tener ahorros no declarados.

El estudio de Moiguer, que consultó a 1300 hombres y mujeres de 16 a 75 años de AMBA, Córdoba, Salta y Neuquén, indagó sobre distintos pensamientos de los adolescentes y jóvenes tras más de dos años y medio de gestión de Milei.

Según el informe, un 30% de los jóvenes entre 16 y 24 años considera que los empresarios que evaden impuestos son "héroes", una cifra significativamente mayor al 12% del total de la población. Por otro lado, el 42% de los jóvenes está de acuerdo con comprar productos importados aunque esto afecte el empleo local, frente al 30% de la población general.

Además, el 51% cree que es correcto tener ahorros no declarados o fuera del banco para evitar pagar impuestos, comparado con el 43% del promedio general.

Los más vulnerables y los más optimistas

Del informe también se desprende que para para ellos el éxito está habilitado para ser exhibido ante la sociedad. "No tengo problema en mostrar cómo gasto la plata (viajes, autos, etc)", preguntó la encuesta y el 38% de los jóvenes estuvo de acuerdo.

En ese sentido, el 27% de los jóvenes considera que compartir logros económicos en redes sociales funciona como una gran carta de presentación, superando el 20% de la población general.

Si bien el estudio sostiene que el 32% de los jóvenes de entre 15 y 29 son pobres, este sector se posiciona como el principal impulsor de una mirada positiva sobre el futuro del país.

En concreto, el 56% de los jóvenes cree que la situación del país mejorará en los próximos 12 meses, una cifra muy superior al 34% registrado en la población total. A su vez, el 73% de los ellos sostiene que "si la ves", Argentina ofrece muchas oportunidades.