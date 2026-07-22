El gobierno enfrenta una nueva movilización de la CGT y las CTA contra el ajuste

El gobierno enfrenta un miércoles de movilización y hoy también se concentrarán los anuncios más relevantes del Gobierno: el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal en el Palacio de Hacienda, acompañado por representantes de cámaras empresarias, y luego se firmará el convenio para el traspaso de obras viales hacia la provincia de Santa Fe, con la presencia de Diego Santilli, Karina Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.

La agenda internacional y los compromisos institucionales completan la semana. El viernes 24, por la noche, el presidente Javier Milei viajará a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, donde también estará Flávio Bolsonaro. Finalmente, el domingo 26, el mandatario asistirá a la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, un evento clave para el vínculo del Ejecutivo con el sector agroindustrial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.