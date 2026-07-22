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El gobierno enfrenta una nueva movilización de la CGT y las CTA contra el ajuste

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno enfrenta un miércoles de movilización y hoy también se concentrarán los anuncios más relevantes del Gobierno: el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal en el Palacio de Hacienda, acompañado por representantes de cámaras empresarias, y luego se firmará el convenio para el traspaso de obras viales hacia la provincia de Santa Fe, con la presencia de Diego Santilli, Karina Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.

La agenda internacional y los compromisos institucionales completan la semana. El viernes 24, por la noche, el presidente Javier Milei viajará a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, donde también estará Flávio Bolsonaro. Finalmente, el domingo 26, el mandatario asistirá a la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, un evento clave para el vínculo del Ejecutivo con el sector agroindustrial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

Hace 1 hora

Milei designó a un exfuncionario de Menem y De la Rúa vinculado al agro

El Gobierno oficializó la incorporación de Guillermo Nicanor Toranzos Torino a la Vicejefatura de Gabinete. El nuevo subsecretario de Proyectos Estratégicos tuvo funciones en el Ministerio de Economía durante la segunda mitad de los años 90.

Milei sumó un cuadro técnico del menemismo al Gabinete.

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Hace 1 hora

A un año de las elecciones 2027: cómo piensan hoy los votantes de Milei

Una encuesta dio a conocer cómo piensa uno de los sectores que llevó a Milei a la Casa Rosada. Pese a que un tercio de ellos son pobres, son también los que más optimismo tienen sobre el futuro.

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Hace 1 hora

La movilización de la CGT y las CTA con los jubilados suma volumen político

La convocatoria frente al Congreso reúne a la CGT, las dos CTA, el MDF, la izquierda y movimientos sociales. Es el inicio de un plan de lucha que apunta a construir una respuesta unificada a las políticas del Gobierno.

La CGT marchará este miércoles junto a las dos CTA en apoyo a los jubilados que se movilizan cada semana frente al Congreso, en una convocatoria que se convirtió en el primer paso de un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei. La concentración, prevista para las 15, ganó volumen político en las últimas horas con la adhesión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof, las fuerzas del Frente de Izquierda (FIT), la UTEP y otras organizaciones sociales. "Vamos a acompañar a los jubilados para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores", explicó Jorge Sola, cosecretario general de la CGT.

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Hace 2 horas

ATE se suma a la movilización de la CGT y los jubilados contra el ajuste previsional

Los estatales movilizan con la CGT este 22 de julio frente al Congreso, en una jornada que reunirá también a las dos CTA y la UTEP para reclamar por la situación de los jubilados y rechazar el ajuste del gobierno de Javier Milei. 

En un movimiento que busca consolidar un bloque de resistencia frente al programa económico del gobierno de Javier Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adhirió a la jornada de protesta convocada originalmente por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles 22 de julio. La decisión de la entidad conducida por Rodolfo Aguiar no solo robustece la convocatoria, sino que sella una unidad de acción con las dos vertientes de la CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), lo que evidencia un cierre de filas casi total en el arco sindical y social.

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Hace 3 horas

El indignante proyecto de un diputado de Milei contra los extranjeros: "Seamos malos"

El legislador bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo se escudó en la supuesta "campaña antiargentina" e impulsó una iniciativa para arancelar la salud y la educación en establecimientos dependientes de la provincia de Buenos Aires a los extranjeros.

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 dio lugar a varias críticas infundadas al país. Un legislador provincial de La Libertad Avanza (LLA) aprovechó el contexto para responder de la peor forma. El diputado bonaerense Agustín Romo anunció que presentó un proyecto para arancelar a los extranjeros la atención sanitaria y la educación en establecimientos dependientes de la provincia de Buenos Aires.

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Hace 9 horas

La efímera ilusión de la unidad nacional

La participación de la Scaloneta en el Mundial de Estados Unidos logró una comunión excepcional. Lo que mostraron los festejos después de la derrota y el mensaje para la política. La suspensión del conflicto interno, el gran anhelo que choca con la realidad.  

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Hace 9 horas

¿Quiénes son los principales enemigos de Milei?

Los enemigos discursivos de Milei ocupan el centro de la escena, pero son parte de una estrategia de distracción del programa libertario. La pérdida del poder adquisitivo, la eliminación de puestos registrados, el crecimiento de la informalidad y el debilitamiento de la negociación colectiva confirman que para Milei los verdaderos enemigos son los trabajadores.

Milei redujo el piso salarial, ajustó los ingresos de los trabajadores del sector público, destruyó empleo protegido, promovió formas laborales independientes, abarató las indemnizaciones, flexibilizó la jornada laboral y debilitó la capacidad sindical de negociar y protestar.

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Hace 11 horas

El Gobierno reveló qué pasó con el feriado por la llegada de la Selección: por qué no hubo

A pesar de que algunos jugadores llegaron al país para saludar a los hinchas argentinos, no hubo feriado nacional. El detrás de la decisión del Gobierno. 

El Gobierno terminó con el misterio y dijo qué pasa con el feriado por el recibimiento a la Selección Argentina (Foto: NA)

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Hace 13 horas

Interna judicial: Casal expuso la falta de recursos y LLA contraataca

Los reclamos se dan en medio de la cada vez más explícita disputa del ministro de Justicia. Desde La Libertad Avanza no ocultan la tensión y buscan lograr los votos necesarios en la bicameral para rechazar el ejercicio presupuestario del año pasado.

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Hace 15 horas

La agencia Moody's subió la calificación crediticia de Argentina

Desde el Gobierno celebraron que ya son tres las empresas calificadoras de crédito que mejoraron el rating del país.

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Hace 17 horas

Organizaciones de Rosario se movilizan por el desempleo y programas sociales

La concentración será este miércoles desde las 9 en Circunvalación y Godoy. Referentes sociales advirtieron que la medida del gobierno de Milei "pone en riesgo el sustento de quienes sostienen comedores comunitarios y realizan tareas barriales". 

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Hace 17 horas

Tras el papelón con la Selección, la mesa política de Milei armó la agenda post Mundial

El clima mundialista se va apagando y el Gobierno intenta recuperar la agenda. Karina Milei lideró la reunión en Casa Rosada para intentar avanzar con las reformas políticas que necesita Milei del Congreso. 

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Hace 17 horas

Se recalienta la calle: gremios advierten que terminó el "veranito mundialista" de Milei

Como cada miércoles, los jubilados protestarán en el Congreso, pero esta vez con un apoyo inusual: se sumarán a la concentración la CGT, las dos CTA y otros sindicatos y sectores.  El fin del Mundial, que dejó anuncios inconclusos y confusos de Javier Milei respecto a los festejos por el subcampeonato, trajo de vuelta el conflicto social.

Foto: Kaloian Santos Cabrera

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Hace 19 horas

Por el Mundial y las promociones, se disparó el interés por la compra de inmuebles

Los desarrolladores inmobiliarios apostaron a la Copa del Mundo para revertir el estancamiento del sector durante el primer semestre del año.

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Hace 21 horas

Mercado desregulado: 1 de cada 3 inquilinos en emergencia habitacional

Un relevamiento nacional de Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional reveló que el 29,7% de los hogares alquilados atraviesa una situación de emergencia habitacional. Las políticas del gobierno de Milei no sólo no solucionaron el problema, sino que lo agravó.

El 72,9% de los inquilinos convive con deudas activas.

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Hace 21 horas

Fuerte cruce de Ravier con periodistas: "Colaboran con la violencia de la sociedad"

El vocero presidencial acusó a los medios de actuar con "mala fe" al malinterpretar su caracterización de Argentina como un país "bananero". También defendió la postura de Javier Milei sobre Malvinas y rechazó las críticas al Presidente.

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