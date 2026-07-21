El indignante proyecto de un diputado de Milei contra los extranjeros: "Seamos malos de verdad"

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 dio lugar a varias críticas infundadas al país. Un legislador provincial de La Libertad Avanza (LLA) aprovechó el contexto para responder de la peor forma. El diputado bonaerense Agustín Romo anunció que presentó un proyecto para arancelar a los extranjeros la atención sanitaria y la educación en establecimientos dependientes de la provincia de Buenos Aires.

"¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", publicó Romo a través de su cuenta de X.

El proyecto, en su artículo 4, propuso que "las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones sanitarias que reciban por sí mismas, mediante seguro de salud o a través de tercero obligado, con las garantías y excepciones previstas en la ley".

Si bien en el artículo siguiente señaló que "ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de urgencia o emergencia que conlleven riesgo para la vida", el proyecto afirmó que "el eventual recupero se tramitará después de estabilizar al paciente".

Por otra parte, en su artículo 10, el proyecto de Romo indicó que "las universidades provinciales de gestión estatal deberán establecer retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuentes con residencia permanente".

Horas antes de publicar su proyecto, Romo publicó a través de sus redes: "Argentina es el único país del mundo que da salud y educación GRATIS a los extranjeros. ¿Y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa? Está muy bien. Tenemos que cortarles todo YA. Y deportar a todos los que estén acá ilegalmente. ¿Tan malos somos? Seamos malos de verdad".

"Universidad pública y gratuita para los ARGENTINOS. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Echenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron", señaló el diputado bonaerense, que milita al presidente Javier Milei, que incumple la ley de Financiamiento Universitario.

Romo, jefe de la bancada mileista en la Cámara baja bonaerense, se encuadra en "Las Fuerzas del Cielo". El sector, que se autodenominó la "guardia pretoriana" de Milei, responde al asesor presidencial Santiago Caputo, y reune a la militancia virtual de LLA, que tiene como uno de sus caciques a Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan.

Sin embargo, el caputismo logró una escasa influencia en los lugares las listas de LLA y en el Ejecutivo, siendo postergados por el sector que lidera la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la hermana del Presidente tiene como su hombre de confianza al diputado nacional Sebastián Pareja.

El gobierno bonaerense dio un aumento del 7% para las fuerzas de seguridad

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad. El ministro de Hacienda, Pablo López, detalló en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno que “al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7%”. “En medio de la crisis, es un gran esfuerzo”, agregó.

El mismo “se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto”, detalló y agregó que “también hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”. Según informaron desde la cartera de economía, aumento para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López y agregó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.