La nueva "caja de ahorro" de los argentinos: ¿Qué son los fondos money market?

La nueva caja de ahorro de los argentinos son los fondos “money market” que transformaron la forma de guardar dinero.

Durante los últimos años, las billeteras digitales modificaron drásticamente la manera en que los argentinos interactúan con su dinero. Lo que comenzó como una solución ágil para realizar pagos, transferencias o compras mediante código QR evolucionó hacia un ecosistema financiero mucho más amplio, donde los usuarios también pueden ahorrar, invertir y acceder a nuevos productos desde una misma aplicación.

Uno de los principales impulsores de esta transformación fueron los fondos money market, instrumentos de inversión de corto plazo que permiten obtener rendimientos sobre los saldos disponibles sin necesidad de inmovilizar el capital durante un período determinado. A diferencia de un plazo fijo tradicional, donde el usuario debe esperar hasta la fecha de vencimiento para recuperar sus fondos, estos instrumentos ofrecen una flexibilidad superior: el dinero permanece siempre disponible para ser utilizado mientras genera un retorno diario.

Este modelo ganó una enorme popularidad, especialmente entre quienes buscan una alternativa para administrar los pesos del día a día; montos destinados a cubrir gastos inmediatos o compromisos futuros que, mientras no se usan, continúan generando ganancias.

“La relación de los argentinos con el ahorro cambió. Hoy, la inflación, el dólar y la búsqueda de protección del poder adquisitivo siguen ocupando un lugar central en las decisiones financieras y la posibilidad de combinar rentabilidad y liquidez se convirtió en uno de los principales atributos valorados por los usuarios”, destacó Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.

La competencia entre billeteras virtuales y las claves que miran los usuarios

Con el dólar nuevamente en el centro de la conversación financiera tras las subas registradas en los últimos meses, la competencia entre las diferentes plataformas del mercado se intensificó. Sin embargo, la batalla ya no se limita únicamente a ver quién ofrece la mejor tasa de rendimiento en pesos, sino a convertirse en la herramienta financiera principal de sus usuarios.

Las billeteras virtuales ya no compiten solo por ofrecer pagos digitales, sino por convertirse en la nueva "caja de ahorro" de los argentinos.

En esta nueva etapa, la decisión de los ahorristas combina una serie de factores clave donde la rentabilidad convive con la experiencia general dentro de la app:

Facilidad de uso y navegación.

Disponibilidad inmediata del dinero para operar.

Respaldo y seguridad que brinda la plataforma.

Límites de inversión establecidos por cada firma.

Integración con pagos, tarjetas de débito/crédito y otros servicios financieros.

Rendimiento en moneda dura: el salto hacia las stablecoins

En paralelo al uso de pesos, comenzó a expandirse otro segmento muy codiciado: las alternativas que permiten obtener rendimiento sobre activos digitales vinculados a la divisa estadounidense. Las stablecoins, como USDC, surgieron como una opción atractiva para quienes buscan mantener exposición a una moneda más estable y, al mismo tiempo, operar con herramientas digitales de última generación.

En este escenario, la decisión del usuario ya no se limita a elegir qué billetera ofrece más rendimiento en moneda nacional, sino también a evaluar qué alternativa se adapta mejor a sus objetivos personales: liquidez diaria, protección frente a la variación del tipo de cambio o generación de rendimiento en dólares digitales.

Dentro de este segmento, plataformas como Vesseo incorporaron funcionalidades para que los usuarios puedan obtener un rendimiento variable sobre sus USDC a través del protocolo Blend en la red Stellar, sin necesidad de inmovilizar los fondos y disponiendo de ellos según las condiciones del servicio. Según precisaron desde la compañía, el rendimiento depende de las condiciones del mercado y recientemente se ubicó en torno al 12,5% anual.

“El avance de estas herramientas muestra una transformación más amplia: la billetera virtual dejó de ser únicamente un medio de pago para convertirse en una plataforma desde donde los usuarios pueden administrar distintos aspectos de sus finanzas personales”, concluyeron desde la firma.