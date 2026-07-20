Dolor en el teatro: muere una histórica actriz argentina a sus 80 años

La recordada actriz argentina Delia Montero falleció a sus 80 años. La artista tuvo una larga trayectoria en el cine, teatro y la televisión y deja un vacío entre las históricas figuras del arte argentino.

La triste noticia fue confirmada este miércoles por la Asociación Argentina de Actores, que le envió sus condolencias a los seres queridos en el doloroso momento. Sin embargo, no trascendieron las causas de su fallecimiento.

¿Quién fue Delia Montero?

Delia Haydee González Montero nació el 14 de septiembre de 1946 y dio sus primeros pasos en la actuación cuando era una niña. La actriz hizo sus estudios en el Teatro Labardén, bajo la dirección de Blanca de la Vega, y obtuvo el título de profesora de Declamación y Arte Escénico.

Su primer papel fue en la película Adiós problemas, con Enrique Muiño. Luego, participó en De Londres llegó un tutor, protagonizada por Osvaldo Miranda y Mercedes Carreras. En teatro, inició su trayectoria con la obra Dos hombres en la noche, presentada en el Teatro Lasalle. A los 19 años se mudó y vivió dos años en Brasil, donde desarrolló una destacada actividad artística; incluso formó parte de la televisión brasileña con papeles en Esto es suceso y Silvio Santos Show.

Montero tuvo su carrera cinematográfica estrechamente vinculada con el director Ricardo Alberto Defilippi, quien la convocó para varias de sus producciones independientes. Integró los elencos de Cuerpo extraño (Cuando una mujer no quiere); La ronda de los dientes blancos, coproducción argentino-brasileña; y Delincuencia juvenil, también conocida como Morir por nada, con guion de Homero Cárpena y protagonizada por Eduardo Rudy y Jorge Barreiro.

Sin embargo, la gran repercusión se la llevó con Hormiga negra, adaptación de la novela homónima de Eduardo Gutiérrez y única de estas películas que llegó al circuito comercial. Allí compartió el protagónico con Víctor Bó, acompañada por un destacado elenco integrado por Pablo Palitos, Beto Gianola, Rolando Chaves, Luis Dávila y Roberto Escalada.

Entre sus trabajos teatrales se destacan Lluvia, que protagonizó junto a Aldo Mayo, Ligados, con Ernesto Cáceres; y el espectáculo unipersonal Dos es igual a dos, en el que interpretaba textos de grandes autores de la poesía universal y los combinaba con la danza. Mientras que en la televisión argentina participó del ciclo Teatralerías y protagonizó junto a Daniel Pérez Guerrero el teleteatro Tiempo de encarrilar, incluido en la sección Nuevos valores del programa de Canal 7, "Estamos con Ud".