Los hutíes de Yemen afirman que impondrán un bloqueo naval contra Arabia Saudita

Imagen de archivo de partidarios de los hutíes manifestándose contra Arabia Saudita en Saná (Yemen).

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, ‌declararon el ‌lunes un bloqueo naval contra Arabia Saudita con efecto inmediato, según informó su portavoz militar en un discurso televisado.

El grupo militante anunció "un ​embargo ⁠marítimo contra el enemigo ‌criminal saudí, basado en ⁠la ley del 'ojo ⁠por ojo', que entrará en vigor inmediatamente después de la ⁠publicación de esta declaración".

Los ​hutíes afirmaron que ‌el bloqueo responde ‌al continuo "asedio injusto y ⁠opresivo de Arabia Saudita contra nuestro querido pueblo durante casi 12 años, ​saqueando ‌nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y ⁠aire".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La semana pasada, el grupo lanzó misiles contra Arabia Saudita tras acusar al reino de bombardear un aeropuerto bajo su control, rompiendo así ‌una tregua de cuatro años en el conflicto entre ambos.

Estos ataques fueron los primeros reivindicados por los hutíes contra ‌Arabia Saudita desde que entró en vigor una tregua informal ‌en ⁠marzo de 2022, tras los ataques hutíes ​contra la infraestructura energética saudita.

Con información de Reuters