Fantino echó al aire a un panelista en Uruguay.

Un momento de mucha tensión se vivió este último domingo en Llenos de Mística, el programa que Alejandro Fantino conduce en el canal de Youtube de El Observador de Uruguay (aunque al estar ya en suelo argentino, en esta oportunidad lo hizo por videollamada). El hecho ocurrió luego de que Juan Ramón Carrasco, entrenador y exfutbolista de la nación oriental, hiciera un comentario sumamente repudiable sobre su compañera de panel.

En determinado momento, la periodista Sofía Romano pidió hablar sobre fútbol, teniendo en cuenta que sus colegas hacían chistes y apenas unas horas atrás había terminado la final del Mundial donde España derrotó a Argentina, por lo cual había mucho sobre lo cual opinar. Esto molestó a Carrasco, quien deslizó: "Se ve que esta muchacha está mal atendida". "Sos un ordinario, ¿estás hablando de mí?", le espetó la comunicadora. "Y sí, vos estás hablando de mí...", le respondió él con poco asidero. "Yo estoy hablando de que quiero hablar de fútbol. A mí no me vas a venir a decir que estoy mal atendida al aire", se defendió la joven, comentando que él había dicho que era "un tipo respetuoso y evidentemente no cumplís con tu palabra". "¿Querés título?", la desafió, como si su enojo fuera en pos de que se levante en los medios. Fue ahí cuando intervino Alejandro Fantino.

Sofía Romano, periodista uruguaya.

Alejandro Fantino echó a un panelista al aire

"Juan, perdón que te lo diga, de corazón...", atinó a decir el presentador, aunque fue interrumpido por un nuevo intercambio entre la mujer agredida y el ex deportista. Sin embargo, pudo retomar su discurso: "No tengo más ganas de compartir un minuto al aire con vos. Por respeto me quedé callado, lo pensé. Hacé lo que tengas ganas. Yo, como soy respetuoso, me voy a retirar. No puedo compartir lugar. Dijiste una pelotudez, una barrabasada, sos un desubicado".

"Te fuiste a la miércoles, si estuviera ahí las cosas hubieran terminado mal", sumó Fantino, reiterando que no tenía "ganas de compartir aire con vos, Carrasco". "No, me voy yo. Pido disculpas, todos me conocen...", respondió el exjugador, tratando de excusarse. "Me parece lo mejor, no lo tomés a mal, hermano, no lo tomés a mal, pero levantate y andate", concluyó Fantino. Seguido a eso, Romano le pidió que "vuelva a escuchar" lo que le dijo, ya que "no hubo margen para una malinterpretación".