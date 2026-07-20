La Selección llega a Argentina sin Lionel Messi y crece la incógnita por el feriado

La Selección Argentina vuelve al país, pero sin Lionel Messi y el feriado sigue en duda.

La Selección Argentina llega a Buenos Aires, pero sin Lionel Messi y el feriado sigue en duda por parte del gobierno de Javier Milei. La delegación nacional arribará a Ezeiza cerca de las 17 horas de este lunes 20 de julio, después de la derrota por 1-0 en la prórroga de la final del Mundial 2026 frente a España.

La cuestión es que el capitán y otros referentes no volverán al país, ya que retomarán las actividades con sus clubes o directamente se irán de vacaciones. Al igual que "Leo", ello sucederá en principio con Rodrigo De Paul (su amigo y compañero en Inter Miami de Estados Unidos), Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Paz, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Gerónimo Rulli.

Igualmente, podrían ser más los casos de futbolistas que no estén aquí. En este contexto, crece la incógnita acerca del supuesto feriado nacional que anunció el Presidente de la Nación, que puso a disposición la Casa Rosada en el caso de que los jugadores y el cuerpo técnico quisieran recibir el reconocimiento del público por el subcampeonato en la Copa del Mundo. En las próximas horas se definirá esta situación, ya que si la mayoría de la plantilla no está, tampoco tendría sentido declarar feriado o asueto nacional. Por lo pronto, quienes arriben a Ezeiza irán al predio de la AFA.

El comunicado de la AFA sobre la vuelta de la Selección a Argentina tras el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.



El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

La Selección Argentina representó a todos, aunque no le alcanzó para el bicampeonato.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.



Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.