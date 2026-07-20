Con la promesa de "reestructurar Reino Unido", Burnham se convierte en primer ministro

FOTO DE ARCHIVO: Andy Burnham reacciona mientras habla tras ser confirmado como el nuevo líder del Partido Laborista y próximo Primer Ministro del país, durante la "Conferencia Especial del Partido Laborista" en Londres, Reino Unido

​Andy Burnham, apodado el "Rey del Norte", se convertirá el lunes en el séptimo primer ministro de Reino Unido en una década, con la promesa de "reestructurar" el país para ‌centrarse mejor en los temas que ‌preocupan a la ciudadanía, como la crisis del costo de la vida y los servicios que no funcionan adecuadamente.

Después de que Keir Starmer pronuncie su discurso de despedida frente a su oficina del número 10 de Downing Street y presente formalmente su dimisión al rey Carlos, Burnham, exalcalde del Gran Mánchester, se reunirá también con el monarca para asumir el cargo de primer ministro.

Entonces comenzará el trabajo duro.

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Burnham, de 56 años, se enfrenta a una larga lista ​de problemas, desde los ⁠servicios públicos británicos, que no funcionan como deberían, hasta el anémico crecimiento económico, y debe ‌dar a conocer en primer lugar su equipo principal de ministros, que ⁠ya es objeto de un intenso debate en el ⁠actual Gobierno del Partido Laborista.

BURNHAM TRAZARÁ EL NUEVO RUMBO DEL GOBIERNO

Al describir su elección como líder laborista como "el momento de cambio más significativo en nuestra política en los últimos 40 años", ⁠Burnham ha prometido cambiar radicalmente el sistema político británico para elevar rápidamente el ​nivel de vida.

"El Gobierno que dirijo trazará con confianza ese camino ‌a partir de la próxima semana", dijo el ‌viernes, cuando prometió ofrecer a Reino Unido la esperanza y el cambio que el ⁠país "clamaba a gritos".

"Nos llevará a un país donde la vida sea más asequible y donde todas las personas y todos los lugares salgan adelante respecto a su situación actual".

Ese mensaje iba dirigido directamente a los diputados laboristas, quienes, tras su regreso al Parlamento el mes pasado, ​lo ven ‌como uno de los pocos políticos capaces de reducir la amenaza que supone el partido populista Reform UK, del veterano defensor del Brexit Nigel Farage —algo que dudaban que pudiera lograr el impopular Starmer—.

El primer escollo de Burnham será el nombramiento de su equipo de gabinete, en particular su elección del ministro de Hacienda. Las ⁠fricciones en esta asociación crucial en el seno del Gobierno han provocado la caída de anteriores Gobiernos.

Uno de los primeros favoritos para el cargo, el ministro de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas, Ed Miliband, ha sido objeto de algunas declaraciones hostiles, y la ministra del Interior, Shabana Mahmood, parece ahora la favorita para el puesto.

Burnham pidió el viernes a su partido que ignorara las "especulaciones" y dijo que aún no había decidido la composición de su equipo.

Sus primeras decisiones políticas también serán ‌objeto de escrutinio, y su equipo quiere activar su programa con rapidez.

El domingo, una de sus primeras medidas fue descartar los planes para que todos los empleados dispusieran de un documento de identidad digital, un programa diseñado para combatir la inmigración irregular, pero calificado de "fiasco" por una comisión parlamentaria multipartidista.

Se prestará mayor atención a las decisiones posteriores de Burnham, especialmente en materia de fiscalidad ‌y gasto público, petróleo y gas, y empresas energéticas con malos resultados, que él desea someter a un mayor control público.

El domingo, su aliada, la líder adjunta del Partido Laborista, Lucy Powell, sugirió que ‌Thames Water, una energética ⁠sumida en la deuda, podría ser sometida a "medidas especiales", lo que significaría que operaría bajo control gubernamental.

"Quiere reorientar y replantear las prioridades de los ​recursos del Gobierno, centrando la atención del Gobierno en sus prioridades: hacer frente al costo de la vida y, en definitiva, reestructurar el funcionamiento del país y de la economía", dijo a Sky News.

Con información de Reuters