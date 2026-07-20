Una multitud recibió a la Selección bajo la lluvia y le entregó su amor incondicional

En las primeras horas de la tarde de este lunes, miles de personas empezaron a llegar al predio de la AFA en Ezeiza. Una multitud esperó al equipo que llegó del Mundial 2026 luego de haber perdido la final de la Copa del Mundo. Lo hicieron bajo la lluvia, esperando horas para agradecer al equipo que alcanzó el segundo puesto y que, además, tuvo el final de un camino maravilloso.

Bajo la lluvia intensa, miles de personas se agolpan en la puerta del predio para recibir a los jugadores que acaban de llegar al Aeropuerto de Ezeiza. A lo largo de la autopista se registraron muestras de entusiasmo por parte de los automovilistas que transitaban por el lugar, con bocinazos y banderas en el inicio del receso escolar. En total más de 10 mil personas que se acercaron a ver al equipo con muchas banderas, color, celeste y blanco, vuvuzelas y trompetas para acompañar al campeón del mundo.

A partir de las 6 y 6 media hubo una locura de gente. En total, casi cayendo la noche se llenó de gente que, con banderas de la selección, solo querían ver como los ídolos aceptaban los saludos de toda la gente que estaba esperándolos. El ritmo de "Muchachos" y otras canciones de cancha explotaron alrededor de la autopista Ricchieri. Hubo de todo bengalas, fuegos artificiales y hasta se cantó el himno en una fiesta futbolera que explotó y superó las expectativas.

A lo lejos, después de varias horas esperando a sus ídolos, la gente divisió que el micro venía por la autopista y, apenas hizo el rulo para subir al puente, la gente corriendo para ir a buscarlos. Arriba de los micros, los jugadores y cuerpo técnico filmaron todo lo que pasaba debajo con una sonrisa de satisfacción y de aquellos que reciben un mimo en medio del dolor. Scaloni mostró su alegría como si no podía creer lo que estaba pasando.

En las inmediaciones del predio se montó un importante operativo de seguridad. Alrededor de un millar de efectivos custodian los accesos y el perímetro del lugar, concentrando la mayor cantidad de personal en el ingreso principal. A su vez, las fuerzas de seguridad dispusieron un control estricto sobre el puente de acceso al predio, donde se impide la permanencia de personas para evitar aglomeraciones y garantizar la fluidez en el tránsito. El plantel llegó reducido sin Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández ni Julián Álvarez.

La gente se empezó a acercar cerca de las 17 horas y llegó en grupos después de lo que parecía una recepción mucho más escueta. Sin embargo, los sentimientos estuvieron a flor de piel. "A Messi le diría que gracias por todo, que lo de ayer no es nada y nada, que es un buen jugador, uno que vi, un ejemplo a seguir. Y a Scaloni también, lo mismo que a Messi: que no se vaya nunca, que si se va no estoy listo para dejarlo ir", dijo uno de los tantos hinchas que están ahi a este medio. Otro de los tantos, vestido con una camiseta de la Selección, dijo: "Esto tiene mucha alegría, no sé, no tiene explicación esto. Pero esto es Argentina y aunque perdamos o ganemos siempre vamos a estar acá, porque ellos nos dieron todo. Y ahora nos toca a nosotros estar para ellos como ellos estuvieron para nosotros".