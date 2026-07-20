Leve suba del dólar oficial este lunes, 20 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este lunes 20 de julio a $1516.29 para la compra y $1516.92 para la venta, con una variación del 0,35%. En el mercado de bonos, los títulos públicos operan con leves subas, en línea con la actualización del tipo de cambio financiero. Los inversores siguen de cerca la evolución de los activos locales.