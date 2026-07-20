Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Leve suba del dólar oficial este lunes, 20 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 4 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 20 de julio
El dólar blue opera este lunes con una leve suba en el mercado informal. La divisa paralela se consigue a $1510 para la compra y a $1530 para la venta, lo que representa una variación positiva del 0,33% respecto a la jornada anterior.
Hace 19 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 20 de julio
Este lunes, el dólar CCL se actualiza con una cotización de $1574.2857 para la compra y $1577.9128 para la venta, registrando una variación positiva del 1,26% en el mercado de contado con liquidación.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 20 de julio
El dólar MEP cotiza este lunes 20 de julio en alza, con una compra de $1516.29 y una venta de $1516.92, lo que implica una variación positiva del 0,35%. En paralelo, el mercado de bonos muestra movimientos acordes a esta actualización, reflejando la dinámica del dólar bolsa en la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 20 de julio
El dólar oficial que ofrece el Banco Nación se ubica este lunes en $1450 para la compra y $1500 para la venta, registrando una variación positiva del 0,33% respecto al cierre previo.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 20 de julio
El dólar blue se actualiza este lunes en el mercado informal con un precio de compra de 1510 pesos y de venta de 1530 pesos, lo que representa una variación diaria del 0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 20 de julio
El dólar CCL se actualiza este lunes con una cotización de compra en $1574.2857 y de venta en $1577.9128, lo que representa un incremento del 1,26% en comparación con la jornada anterior.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 20 de julio
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este lunes 20 de julio a $1516.29 para la compra y $1516.92 para la venta, con una variación del 0,35%. En el mercado de bonos, los títulos públicos operan con leves subas, en línea con la actualización del tipo de cambio financiero. Los inversores siguen de cerca la evolución de los activos locales.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 20 de julio
El dólar oficial se cotiza este lunes 20 de julio a $1450 para la compra y $1500 para la venta en el Banco Nación, con una variación del 0,33% en la jornada.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 20 de julio
El dólar blue cotiza este lunes 20 de julio en el mercado informal con un precio de $1510 para la compra y $1530 para la venta, registrando una variación positiva del 0,33% respecto a la jornada anterior.
Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este domingo, 19 de julio
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
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17:00 | 17/07/2026
El BCRA logró comprar apenas un tercio del récord liquidado por agro, petróleo y minería
Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro, la energía y la minería generarán en 2026 la mayor liquidación de divisas de la historia argentina, el Banco Central continúa mostrando dificultades para apropiarse de esos dólares y fortalecer sus reservas internacionales.
La comparación expone las dificultades del Gobierno para transformar el mayor ingreso de divisas comerciales en reservas internacionales.
15:40 | 17/07/2026
Las tres razones de Bank of America que anticipan una suba del dólar para 2027
Bank of America ubicó tres factores globales como los principales impulsores de una eventual recuperación del dólar en los próximos meses y con efectos que podrían extenderse hasta 2027. En ese escenario, también podría modificar el contexto externo para países como Argentina.
09:47 | 17/07/2026
A cuánto puede llegar el dólar en agosto
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que el dólar oficial continuará con una suba gradual durante el segundo semestre.
Que valor puede alcanzar el dólar según REM
09:45 | 17/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria y confirmó un nuevo avance del límite superior del corredor.
El valor máximo del dólar según BCRA
08:36 | 17/07/2026
Más importaciones: el Gobierno toma una medida clave para envíos postales
En paralelo, también se eliminaron los topes para las exportaciones por esa misma vía para pymes. Qué dice el decreto.
06:39 | 17/07/2026
El dólar oficial subió levemente y cerró en $ 1.500
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20:50 | 16/07/2026
Final del Mundial: estiman que viajarán 5.000 argentinos y demandarán USD58 millones
Cálculos privados señalan que esa cantidad se sumará a las cerca de 45.000 personas que viajaron desde Argentina a Estados Unidos durante el resto de la competencia.
06:36 | 16/07/2026
El dólar oficial se mantuvo, bajó el blue y subieron los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:12 | 15/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la semana. El límite superior del corredor superará el viernes los $1.800, referencia a partir de la cual la autoridad monetaria puede intervenir en el mercado.
Banda cambiaria cuánto puede subir
13:51 | 15/07/2026
Más de 24,5 millones de pasajeros volaron en Argentina en el primer semestre
La cifra representa un nuevo récord semestral y supera en un 1% el registro alcanzado en igual período de 2025.
08:32 | 15/07/2026
El dólar oficial cerró sin cambios pero subieron las cotizaciones paralelas
El dólar oficial quedó un poco por debajo de los $ 1500, mientras que el blue cerró 30 pesos por encima de esa cifra y, los financieros, más arriba aún. El riesgo país se mantiene estable, siempre por encima de los 400 puntos.
16:18 | 14/07/2026
Qué va a pasar con el dólar en julio
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA anticipa una suba gradual del tipo de cambio durante el segundo semestre. Qué valor esperan para julio y cómo cerraría el año.
REM del BCRA