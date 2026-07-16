Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Leve suba del dólar blue este jueves, 16 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 5 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 16 de julio
El dólar MEP se actualiza este jueves, 16 de julio, con un precio de compra de $1511.7 y de venta de $1512.95, lo que representa una suba del 0,55%. En el mercado de bonos, los títulos soberanos operan con leves movimientos, mientras que el dólar bolsa acompaña la tendencia alcista.
Hace 20 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 16 de julio
El dólar oficial se mantiene sin cambios hoy, jueves 16 de julio, en el Banco Nación. La cotización de compra es de $1445, mientras que la venta se ubica en $1495, con una variación del 0,00% respecto a la jornada anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 16 de julio
El dólar blue cotiza este jueves 16 de julio con un leve avance en el mercado informal: la moneda paralela se ofrece a $1510 para la compra y a $1530 para la venta, registrando una variación positiva del 0,66% respecto al cierre anterior.
Hace 13 horas
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la semana. El límite superior del corredor superará el viernes los $1.800, referencia a partir de la cual la autoridad monetaria puede intervenir en el mercado.
Banda cambiaria cuánto puede subir
Hace 14 horas
Más de 24,5 millones de pasajeros volaron en Argentina en el primer semestre
La cifra representa un nuevo récord semestral y supera en un 1% el registro alcanzado en igual período de 2025.
Hace 19 horas
El dólar oficial cerró sin cambios pero subieron las cotizaciones paralelas
El dólar oficial quedó un poco por debajo de los $ 1500, mientras que el blue cerró 30 pesos por encima de esa cifra y, los financieros, más arriba aún. El riesgo país se mantiene estable, siempre por encima de los 400 puntos.
16:18 | 14/07/2026
Qué va a pasar con el dólar en julio
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA anticipa una suba gradual del tipo de cambio durante el segundo semestre. Qué valor esperan para julio y cómo cerraría el año.
REM del BCRA
06:07 | 14/07/2026
El dólar oficial bajó levemente y cerró en $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
20:37 | 13/07/2026
Bonistas aprovecharon pagos del Gobierno y se llevaron los dólares
Este lunes se registró el pico de salida de dólares financieros a cuentas del exterior de este mes. Coincidió con la acreditación del pago de los servicios de la deuda a los bonistas locales. Caputo sale a buscar en el mercado local hasta 2.000 millones de dólares esta semana con un nuevo bono.
15:48 | 13/07/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial arranca la semana después del feriado cotizando por encima de los $1.500. Cuál tipo de cambio conviene.
Cuál es el dólar más conveniente hoy
15:40 | 13/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la próxima semana. El límite superior seguirá avanzando y se ubicará por encima de los $1.827.
El valor máximo del dólar según el BCRA
14:28 | 13/07/2026
¿Seguirá la escalada vertiginosa del precio del oro?
Los bancos centrales de potencias emergentes están reemplazando sus reservas en dólares por lingotes. Estiman que la onza podría alcanzar los 8.000 dólares en los próximos cinco años.
10:10 | 13/07/2026
Sin cambios en el dólar oficial, cerraron al alza el blue y los financieros
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
14:11 | 12/07/2026
Sin cambios en el dólar oficial, suben el blue y los financieros
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 11 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
06:58 | 10/07/2026
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy tras una jornada sin cambios
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.