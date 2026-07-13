Chau dólar: este es el valor del precio del oro que se proyecta para 2031

El dólar enfrenta un competidor que no para de ganar terreno: el oro. El metal precioso atraviesa una racha alcista sin precedentes, pasando de cotizar a 1.585 dólares la onza en 2020 a superar la barrera de los 4.500 dólares en la actualidad. Ahora, los analistas proyectan un escenario que hace tambalear el tablero financiero mundial: el oro podría duplicar su valor actual y llegar a los 8.000 dólares para el año 2031.

Detrás de este fenómeno no hay una mera especulación de pequeños ahorristas, sino una estrategia coordinada de las principales economías emergentes del planeta. Países como China, Rusia, la India y Turquía están acelerando la compra sistemática de oro para blindar sus reservas ante la creciente inestabilidad geopolítica y la devaluación del dólar. Al reemplazar sus tenencias en moneda estadounidense por activos físicos, estos bancos centrales buscan asegurar su independencia económica frente a eventuales sanciones o crisis occidentales.

"Suponiendo una disminución de las reservas de divisas de los países emergentes de ocho billones a cinco billones de dólares, esto podría corresponder a un precio nominal del oro de 8.000 dólares por onza", explicó a DW el analista de Deutsche Bank Research, Michael Hsueh, coautor de un reciente estudio sobre el mercado.

A este proceso de desdolarización se sumó recientemente un actor inesperado: el ecosistema cripto. De acuerdo con el banco alemán Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), las grandes carteras de criptomonedas comenzaron a volcar parte de sus ganancias al metal amarillo para diversificar riesgos, lo que añade una presión de compra extra sobre un recurso que, por naturaleza, es limitado.

Aunque persisten debates entre los expertos consultados por la DW sobre si este ritmo alcista de casi el 100% en cinco años es del todo viable, la tendencia de fondo parece irreversible. Con un dólar debilitado por las bajas tasas de interés globales y un mapa geopolítico fragmentado, el oro vuelve a reclamar su rol histórico como el refugio seguro por excelencia de la humanidad.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.