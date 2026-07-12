Un militar de la Armada chilena atropelló a varias personas en la Feria Caupolicán en la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. El examen de alcoholemia dio resultado negativo y las autoridades investigan las causas del incidente, en el que murieron seis personas y otras siete resultaron heridas.

El conductor fue detenido tras el hecho. En tanto, la Armada informó que el efectivo se encontraba fuera de servicio y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Según constató la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Valparaíso, un vehículo se habría volcado encima de los puestos alrededor de las 7:45 de este domingo (hora Chile). Se trata de una feria muy popular a la que asiste mucha gente, aunque al momento del siniestro no llegaba al gran flujo de personas que suele tener durante el día.

Las víctimas fatales

Entre las víctimas hay tres hombres y tres mujeres, entre las que figura una funcionaria del Hospital Naval, indicó el delegado de Valparaíso, Manuel Millones. Fue “una escena muy sensible, con mucha afectación emocional de personas que presenciaron este lamentable incidente, pero en este momento todos los lesionados y afectados están derivados en los centros de salud que corresponden”, precisó Erich Liebig, médico Coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca.

Por otro lado, según el medio La Tercera, la subdirectora del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Denisse Cataldo, confirmó que a su establecimiento ingresaron cinco pacientes: tres adultos y los dos pediátricos, todos fuera de peligro.

“Probablemente los mellizos, que son bebés, queden hospitalizados. Están haciendo los escáneres de los pequeños, para verificar si tienen algún tipo de complicación. Su madre quedó con una lesión en el cuello cervical”, indicó Manuel Millones, delegado de Valparaíso.

Quién es el militar que atropelló y mató a seis personas

La Justicia investiga las circunstancias bajo las cuales ocurrió el siniestro vial. El detenido es un integrante de la Armada, que se encontraba fuera de servicio y manejaba un vehículo particular al momento del accidente.

Se trata un cabo de un cabo del Fuerte Aguayo, de la infantería marina. “En principio no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue una mala maniobra y eso produjo esta desgracia", explicó Millones. Por su parte, el coronel Jorge Guaita, prefecto de Viña del Mar, aseguró que el imputado avanzaba con una dirección normal, pero a exceso de velocidad.

Además, el fiscal Walter Wenzel confirmó que el militar los papeles del vehículo vencidos y no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Y comentó que las cámaras de seguridad de la zona mostraron “al vehículo a una velocidad imprudente que pierde el control, se va hacia el lado derecho, arrollando a personas que se encontraban en el borde de la vereda y luego ingresando derechamente a la misma”.