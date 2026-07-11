Qué buscan los argentinos en Google antes de Argentina vs. Suiza

Las búsquedas que explotaron en Google antes de Argentina vs. Suiza.

La cuenta regresiva para el cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 también se vive en Internet. A pocas horas del partido, millones de usuarios recurrieron a Google para despejar dudas sobre el encuentro, los protagonistas y las estadísticas, convirtiendo al buscador en un termómetro del entusiasmo que genera la Scaloneta.

Según datos de Google Trends y reportes difundidos en la previa del encuentro, las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con Lionel Messi. Entre las preguntas que más crecieron aparecen: "¿Cuántos goles tiene Messi en los Mundiales?", "¿Cuántos años tiene Messi?" y "¿En qué clubes jugó Messi?", reflejando el interés que sigue despertando el capitán argentino, incluso entre quienes no siguen el fútbol de manera habitual.

Según datos de Google Trends y reportes difundidos en la previa del encuentro, las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con Lionel Messi.

Pero las búsquedas no se limitaron al rosarino. Los usuarios también consultaron de forma masiva a qué hora juega Argentina, dónde ver el partido en vivo, las posibles formaciones, el historial entre ambos seleccionados y qué pasa si hay empate en los 90 minutos, en una previa marcada por la expectativa de un duelo decisivo por un lugar en las semifinales.

Las búsquedas más curiosas en Google este sábado 11 de julio

Otra curiosidad fue el crecimiento de preguntas poco convencionales vinculadas al encuentro. Entre ellas aparecieron consultas como "¿Por qué Suiza tiene cuatro idiomas?", "¿Cuál es la capital de Suiza?" y "¿Qué significa la bandera suiza?", demostrando que el interés de los usuarios también se extendió a aspectos culturales del rival de la Albiceleste.

Google también registró un fuerte incremento en las búsquedas relacionadas con el propio Mundial. Términos como "Argentina vs. Suiza", "Mundial 2026", "Messi" y "Scaloneta" lideraron las tendencias deportivas de las últimas horas, impulsados por la expectativa de uno de los partidos más importantes del torneo para el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Con el pitazo inicial cada vez más cerca, las tendencias de búsqueda muestran que la pasión por la Selección no solo se expresa en las calles o frente al televisor: también se refleja en Google, donde miles de hinchas buscan información, estadísticas y curiosidades mientras esperan otro capítulo del camino argentino en la Copa del Mundo.