Dos peñas gratis para disfrutar en Buenos Aires: folklore, comidas típicas y actividades para toda la familia.

Este martes 14 y miércoles 15 de julio en la Ciudad de Buenos Aires habrán dos Peñas Patria con entrada gratuita. Los vecinos de la Ciudad van a poder continuar con los festejos por el Día de la Independencia con folklore en vivo, comida rica tradicional de nuestra tierra y diferentes talleres para celebrar las costumbres argentinas.

En este sentido, durante ambas jornadas habrá shows de folclore, clases de cocina patria y un taller para aprender a confeccionar escarapelas artesanales. Si bien habrán propuestas gastronómicas, quienes asistan son invitados a llevar algo rico y saludable para compartir. Y es que la finalidad de la actividad es generar un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas para celebrar la cultura, las tradiciones y la identidad argentina.

Dos peñas gratis van a tener lugar este martes y miércoles.

Dónde serán las peñas gratuitas

La primera peña tendrá lugar el martes 14 de julio, de 13:30 a 15 hs, en la Estación Saludable Parque Rivadavia, ubicada en Avenida Rivadavia y Pasaje Florencio Balcarce, en el barrio de Caballito. La segunda se realizará el miércoles 15 de julio, de 13 a 14:30, en la Estación Saludable Parque Patricios, en la intersección de Patagones y Monteagudo.

La entrada es libre y gratuita, no requiere inscripción previa y está abierta a todas las personas que quieran disfrutar de una tarde con folklore, gastronomía y más. Si bien ambas son en una franja horaria laboral, pueden ser un buen plan para cortar semana y pasar un lindo momento en familia.

La feria de Mataderos celebrará a la patria este domingo

Quienes no tengan planes aún para este domingo 12 de julio, la feria de Mataderos se cubrirá de celeste y blanco para celebrar a la patria. Con shows folklóricos, gastronomía típica y más de 300 puestos, este clásico de la ciudad invita a todos los vecinos a disfrutar de una jornada homenaje a la cultura e identidad argentina.

En esta oportunidad estarán como artistas invitados Mimí Palacios y su Grupo Litoral, Diego "El Cata" Pérez, Dúo Encorda2, La Rota Cruz, y el Ballet Esencia de Mi Tierra. Además, la feria contará con puestos de artesanías, productos regionales y gastronomía típica, en un paseo que invita a disfrutar de las expresiones culturales de todo el país.

La actividad tendrá lugar de 11 a 18 h en Av. de los Corrales y Av. Lisandro de la Torre, Mataderos. Vale aclarar que se suspende en caso de lluvia.