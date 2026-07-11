Quién es la novia de Granit Xhaka, capitán de Suiza: así es Leonita Lekaj

Granit Xhaka y Leonita Lekaj se conocieron en Alemania y consolidaron una relación que culminó con su casamiento en 2017.

Granit Xhaka es una de las grandes figuras del fútbol europeo y su vida personal despierta tanto interés como su carrera deportiva. Junto al mediocampista suizo aparece una mujer que mantiene un perfil elegante y muy activo en redes sociales. Se trata de Leonita Lekaj, quien acompaña al futbolista desde hace varios años.

La historia de amor de Granit Xhaka y Leonita Lekaj

La relación entre Granit Xhaka y Leonita Lekaj comenzó cuando el futbolista defendía los colores del Borussia Mönchengladbach, en Alemania. Fue durante esa etapa de su carrera cuando ambos se conocieron y comenzaron una historia que con el tiempo se consolidó.

Después de dos años de noviazgo, la pareja decidió dar un paso más en su relación. El compromiso llegó en 2016 y, un año más tarde, celebraron su casamiento en una ceremonia realizada en julio de 2017. En aquella ocasión, Leonita llamó la atención por el elegante vestido de novia que lució durante la celebración.

Desde entonces, ambos se han mostrado unidos en diferentes etapas de la carrera del futbolista, acompañándose tanto en los éxitos deportivos como en los desafíos que implican los cambios de club y de país.

Quién es Leonita Lekaj y a qué se dedica

Leonita Lekaj nació en Albania y pasó parte de su infancia en Pristina, la capital de Kosovo. Más adelante, su familia se trasladó a la región alemana de Ruhr, donde continuó su vida.

Aunque suele ser reconocida por ser la esposa del futbolista, también construyó una identidad propia en el universo digital. En su cuenta oficial de Instagram reúne más de 185 mil seguidores, donde comparte publicaciones relacionadas con la moda, el estilo de vida y diferentes producciones fotográficas.

Su contenido está enfocado principalmente en tendencias de vestimenta y combinaciones de outfits, una temática que despertó el interés de miles de usuarios. Gracias a esa presencia en redes sociales, se convirtió en una referente para quienes siguen las últimas novedades del mundo fashion.

La familia que formó junto a Granit Xhaka

La pareja formó una familia junto a su hija Ayana, nacida en 2019, y suele compartir algunos momentos de su vida cotidiana.

Poco tiempo después del casamiento, Granit Xhaka y Leonita Lekaj anunciaron que esperaban a su primera hija. En 2019 nació Ayana, un acontecimiento que marcó una nueva etapa para la pareja.

Desde ese momento, las publicaciones familiares comenzaron a ocupar un lugar destacado en sus redes sociales. Además de compartir viajes y eventos, ambos suelen mostrar algunos momentos de la vida cotidiana junto a su hija, siempre manteniendo cierto equilibrio entre la exposición pública y la privacidad.

A pesar de las exigencias del calendario futbolístico, la pareja aprovecha los tiempos libres para disfrutar de cenas, escapadas y reuniones familiares. Esa combinación entre la carrera profesional del mediocampista y la estabilidad de su vida personal hizo que fueran considerados una de las parejas más consolidadas del ambiente deportivo.

El perfil discreto de Leonita Lekaj fuera de las canchas

A diferencia de otras parejas de futbolistas que buscan una gran exposición mediática, Leonita Lekaj mantiene un perfil relativamente reservado. Sus apariciones públicas suelen estar relacionadas con eventos especiales, celebraciones familiares o partidos importantes en los que acompaña a Granit Xhaka.

Sin embargo, su actividad en redes sociales permite conocer parte de su rutina y de sus intereses, especialmente vinculados con la moda y el estilo personal. Esa combinación entre discreción y presencia digital la convirtió en una figura seguida por miles de personas.

Mientras Granit Xhaka continúa siendo uno de los referentes del fútbol europeo, Leonita Lekaj permanece como uno de sus apoyos más importantes fuera del campo de juego, consolidando una historia de pareja que se mantiene vigente desde hace casi una década.