Solo aparece unos minutos, pero costó casi 500 millones: el secreto mejor guardado de Charlie y la fábrica de chocolate

El secreto mejor guardado de Charlie y la fábrica de chocolate.

Charlie y la fábrica de chocolate está siendo uno de los musicales más rentables de la Avenida Corrientes y ya son miles los que destacan la actuación de Agustín Aristarán como el locuaz Willy Wonka. En medio del éxito del espectáculo salió a la luz un detalle sobre parte de la infraestructura de la puesta en escena, que habla de la millonaria inversión realizada por la producción.

Según información de GEA Musical, uno de los portales de teatro musical en español más consultados, la producción de Charlie y la fábrica de chocolate reveló que el ascensor que se usa en el final del musical costó 500 millones de pesos en el presupuesto. El musical, basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos.

Elenco completo de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical argentino.

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show es una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, productores de grandes éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), la obra invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable.

Además de Agustín “Rada” Aristarán en el rol protagónico de Wonka, el elenco de padres de Charlie y la Fábrica de Chocolate se completa con Mery del Cerro como la Sra. Bucket, mamá de Charlie; Sebastián Almada como el abuelo de Charlie; Dolores Ocampo en el papel de la Sra. Teavee, mamá de Mike; Denise Cotton como la Sra. Gloop, mamá de Augustus; Sebastián Holz como el Sr. Salt, papá de Veruca; y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde, papá de Violet.

Cuál será el próximo musical que producirán los Rottemberg

La magia del exitoso clásico de Disney Frozen desembarcará en la emblemática Avenida Corrientes, en el Gran Rex, con funciones a partir de mayo de 2027. Una producción que promete volver a reunir a grandes y chicos alrededor de una historia que celebra el amor entre hermanas, el valor, la amistad y la importancia de ser uno mismo. "Cada nuevo título de Disney representa un enorme desafío artístico y de producción, pero también una oportunidad única para seguir acercando historias que han inspirado a generaciones enteras de espectadores. Estamos muy orgullosos de sumar Frozen, El Musical a nuestro recorrido y de continuar fortaleciendo la tradición del teatro musical de nivel internacional en Argentina", expresó Carlos Rottemberg, uno de los productores del espectáculo.