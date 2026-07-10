Harry Potter tendrá dos nuevos libros antes del estreno de la serie de HBO

Harry Potter tendrá dos nuevos libros.

Los fanáticos de Harry Potter están de buena racha: antes de la esperada serie de HBO, saldrán dos nuevos libros que ampliarán el mundo mágico de J.K Rowling. Los libros se centrarán en dos queridos personajes de la saga de novelas y serán un complemento útil para presentarle a nuevas audiencias la historia.

Los libros que saldrán bajo el sello Bloomsbury Publishing son dos mini guías ilustradas que forman parte de la colección "Pocket Potters" y que están pensadas para ampliar el universo del mundo de Harry Potter y de algunos de los personajes más queridos de los libros y las películas. Los nombres de los títulos son ‘Pocket Potters: Hagrid’ y ‘Pocket Potters: Dobby’.

Se trata de guías breves, con dibujos y datos curiosos sobre los personajes, su rol en la historia de Harry Potter y preguntas relacionadas con cada personaje. En el caso de Hagrid, por ejemplo, el libro contará detalles como qué guarda en sus bolsillos y la receta de sus famosos rock cakes (una especie de galleta inglesa). En cambio, en el de Dobby se hará hincapié en responder algunos misterios sobre los elfos domésticos, como su gusto por las medias y cómo llegó a trabajar en Hogwarts.

Los Pocket Potters están pensados como un complemento de las novelas de Harry Potter y saldrán a la venta el 13 de agosto en Reino Unido (no sabe aún si saldrán a la venta en Latinoamérica). La colección también tiene mini guías sobre Ron Weasley, Hermione Granger, Harry Potter y Albus Dumbledore. Luna Lovegood figura como el próximo personaje en tener un título. Un dato no menor es que todas las guías cuentan con la firma autoral de J.K Rowling.

Cuándo se estrena la serie de Harry Potter

La serie de Harry Potter, protagonizada por Dominic McLaughlin como el intrépido mago, llegará a HBO Max en diciembre del 2026. La primera temporada está compuesta de 8 capítulos y adaptará Harry Potter y la piedra filosofal. El elenco se completa con Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape. y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros.