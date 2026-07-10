DT Broos confirma que deja su cargo en Sudáfrica

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica contra Corea del Sur

​El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, confirmó su marcha tras dos semanas de ‌incertidumbre sobre si ‌el técnico, de 74 años, seguiría al frente del equipo después de que el país se clasificara por primera vez para la fase eliminatoria del Mundial.

Broos había afirmado antes del torneo que se retiraría, pero cuando Sudáfrica ​cayó derrotada ⁠ante la coanfitriona Canadá en los dieciseisavos ‌de final el 28 de junio, no ⁠estaba seguro y dijo ⁠que podría sentirse tentado a quedarse.

Sin embargo, en una entrevista concedida en su Bélgica natal, Broos ⁠afirmó que no seguiría en el cargo, ​aunque podría colaborar como asesor ‌del equipo.

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"¿Seguiré como entrenador ‌después de todo? ¡No, es irreversible! Si me ⁠necesitan para otra cosa, quizá en la captación de talentos: eso es otra cosa. Pero el fútbol ya no va a ​formar parte ‌de mi vida las 24 horas del día", dijo Broos a voetbalnieuws.be.

"Ya he mantenido una conversación con el presidente de la Federación Sudafricana de Fútbol. Le ⁠gustaría que me quedara, pero en un papel diferente, como asesor o algo por el estilo. Volveré a finales de julio para despedirme definitivamente. Tengo curiosidad por ver qué me va a proponer", agregó.

Broos llevaba cinco años en el cargo, ‌convirtiéndose en el seleccionador que más tiempo ha permanecido en el puesto y logrando que Sudáfrica se clasificara para su primer Mundial en 16 años.

"Mi mujer está contenta de que lo ‌deje, pero ya me ha advertido: '¡Pero asegúrate de no meterte en mis asuntos!'. Supongamos que tengo ‌que estar ⁠en Sudáfrica unas semanas cada dos meses: ¿por qué no? Mejor eso que ​ser una molestia en casa porque no tengo nada que hacer", agregó Broos.

Con información de Reuters