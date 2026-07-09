Marley estuvo a los besos con un exparticipante de Gran Hermano.

La Selección Argentina derrotó a Egipto por 3-2 en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, ganándose así un lugar en la etapa de los ocho mejores, donde le tocará enfrentar a Suiza este sábado 11 de julio desde las 22 horas.

Lejos de ser un mero trámite, el encuentro quedará marcado en la memoria del futbolero como uno de gran carga épica, ya que La Scaloneta logró revertir un desfavorable 2-0 en la recta final del partido, evitando de forma agónica no solo la temprana eliminación, sino también garantizando el pase sin recurrir a una prórroga (a la cual se tuvo que acudir ante Cabo Verde).

Argentina venció a Egipto y ahora va por Suiza en cuartos de final.

El descuento fue festejado por muchos, pero sin duda alguna que los goles más gritados fueron el de Lionel Messi para el empate transitorio y el de Enzo Fernández para ganarlo. La gente reaccionó de forma diversa, tanto desde sus casas como en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Para el primero de los mencionados, Marley festejó de una manera muy particular desde la cancha: a los besos con un exparticipante de Gran Hermano.

¿Con quién estuvo a los besos Marley?

Según se pudo apreciar en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, el icónico conductor se dio un pico con Francisco Delgado, ganador de la edición 2015 del famoso reality. En el material se puede observar al exconcursante gritando eufórico y yendo a buscar a la ex pareja de Rocío Marengo, a quien abrazó y luego le pidió un beso.

Quien apareció luego en pantalla fue Vicky Xipolitakis, quien se limitó a abrazar a Delgado mientras el conductor de Got Talent Argentina; Survivor y tantos otros éxitos de Telefe seguía sin poder dar crédito a la gesta que se estaba configurando ante sus ojos.