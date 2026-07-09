Argentina volverá a jugar el sábado contra Suiza.

Después de una apasionante remontada contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina ha regresado a Kansas City, donde este miércoles se retomaron los entrenamientos de cara a los cuartos de final. El próximo compromiso de los actuales campeones del mundo será en la noche del sábado contra Suiza en el Kansas Stadium, el mismo en el que se dio el debut con Argelia el pasado 16 de junio.

Ya con la vista puesta en los suizos, Lionel Scaloni recibió la buena noticia de que no tendrá bajas para dicho encuentro, ya que Cristian Romero no se ha lesionado a pesar de las molestias que mostró después del triunfo sobre los egipcios. Justamente sobre esto habló Gastón Edul, quien en su aventura de seguir el día a día del conjunto albiceleste volvió a actualizar la información a través de sus redes sociales.

Mediante un video publicado en su cuenta de X, el periodista de TyC Sports destacó que el entrenador tiene a todo el plantel a su disposición para buscar el pase a las semifinales de la cita máxima. “Volvimos a Kansas City, donde la Selección Argentina va a entrenarse y descansar antes de jugar los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Suiza el próximo sábado a las 10 de la noche en Argentina”, comenzó el comunicador.

Tras hacer referencia al debut con los argelinos en Kansas, Edul confirmó la disponibilidad completa de los jugadores para la fortuna de Scaloni. “La buena noticia es que no hay jugadores lesionados, que Cuti Romero no tiene nada, que fue un calambre y tampoco hay suspendidos, así que están los 26 a disposición”, agregó el periodista, que también amplió la información en la descripción del video.

“Faltan tres días para los cuartos de final: Argentina - Suiza en Arrowhead Stadium, sábado a las 22 hs (ARG). Están todos a disposición. No hay suspendidos ni tocados”, escribió Edul. Cabe mencionar que todavía no hay datos con respecto a la vestimenta que tendrá la Selección Argentina contra los suizos, aunque es probable que ambos equipos salgan a la cancha con su indumentaria titular.

Messi estuvo en la victoria sobre Suiza en Brasil 2014.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026