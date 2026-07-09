Colapinto terminó noveno en el GP de Gran Bretaña.

Cada fin de semana de carrera, los pilotos de la Fórmula 1 se juegan puntos para el campeonato y, además, una calificación por parte de jueces especializados que juzgan la actuación de cada uno de los competidores. Manteniendo la repartija de puntos para los diez primeros, el Power Rankings de la F1 califica a los pilotos de acuerdo con cómo se desarrollaron en el fin de semana, independientemente del coche que manejen.

Ahora bien, si hubo un piloto que mostró un rendimiento admirable este fin de semana en Silverstone, ese ha sido Franco Colapinto. El piloto argentino había largado del decimonoveno lugar de la grilla del GP de Gran Bretaña luego de que un trompo le impidiera mejorar su tiempo en la Q1 del sábado, pero logró ganar diez posiciones para finalizar en el noveno puesto, uno por delante de su compañero de equipo.

De ahí que los jueces de la F1 hayan considerado que el pilarense fue uno de los mejores de la novena fecha del campeonato, ya que lo puntuaron con 7.2 puntos, igualado con Isack Hadjar y George Russell para completar el Top-10 de la jornada. “Con tres pilotos empatados en la novena posición, la clasificación de esta semana incluye una incorporación adicional”, comenzó el informe de la máxima categoría.

“Mientras Racing Bull se acerca rápidamente en la lucha por la quinta posición del Campeonato de Constructores, Alpine logró un importante doblete de puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña, liderado por Franco Colapinto en la novena posición”, continuó. En este sentido, la publicación destacó el resultado del argentino considerando el lugar que ocupó en la grilla de partida.

De esta manera, Franco cerró la lista de los pilotos que sumaron para los jueces este fin de semana, en la que Charles Leclerc se impuso como el ganador con una calificación de 9 puntos, seguido por Liam Lawson y Andrea Kimi Antonelli con 8.4 y 8.2, respectivamente. A pesar de esto, Colapinto cayó un lugar en la tabla general y quedó décimo con un promedio de 7.0, mientras que el italiano de Mercedes lidera con 8.8.

Así quedó el Power Rankings de la F1 tras Silverstone.

Los mejores del GP de Gran Bretaña, según Power Rankings