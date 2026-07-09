Totalmente gratis: cómo será el espectáculo que reúne a Rodrigo Lussich y Mauricio Kartun

El espectáculo que reúne a Rodrigo Lussich y Mauricio Kartun.

Teatroxlaidentidad presentó Idénticos, un espectáculo totalmente nuevo, con coordinación dramatúrgica de Mauricio Kartun y dirección general de Daniel Veronese.

A 50 años del golpe cívico-militar, Idénticos reafirma al teatro como espacio de encuentro, resistencia y memoria viva. Once micromonólogos —cada uno con su propia identidad— abordan, desde distintos registros, la pregunta que sostiene al movimiento desde el año 2000: la identidad como territorio en disputa, como pregunta abierta, como derecho.

El estreno de Idénticos será el lunes 3 de agosto a las 20 horas en el ND Teatro (Paraguay 918, CABA). Las entradas son gratuitas y se entregarán en el teatro, los días de función, desde las 18 horas, hasta agotar el aforo disponible.

Teatroxlaidentidad es un movimiento teatral de actores, actrices, dramaturgos, directores y productores que, desde el año 2000, acompaña a Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda y restitución de nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. A través del teatro, instala en la sociedad la pregunta por la identidad y ha contribuido, a lo largo de sus 25 años de trabajo ininterrumpido, a la restitución de identidad de numerosos nietos.

Monólogos y elencos

Lo mío es otra cosa — Autor: Guillermo Farisco / Actriz: Florencia Raggi / Director: Dennis Smith

— Autor: Guillermo Farisco / Actriz: Florencia Raggi / Director: Dennis Smith Check Out — Autor: Víctor Malagrino / Actriz: Muriel Santa Ana / Director: Rubén Szuchmacher

— Autor: Víctor Malagrino / Actriz: Muriel Santa Ana / Director: Rubén Szuchmacher Otto (Canis Lupus) — Autor: Mariano Monsalvo / Actor: Daniel Campomenosi / Directora: Laura Azcurra

— Autor: Mariano Monsalvo / Actor: Daniel Campomenosi / Directora: Laura Azcurra Un infierno — Autor: Mariano Saba / Actriz: Malena Guinzburg / Director: Diego Gentile

— Autor: Mariano Saba / Actriz: Malena Guinzburg / Director: Diego Gentile ADN — Autora: Marcela De Grande / Actor: Guillermo Pfening / Directora: Marina Villalobos

— Autora: Marcela De Grande / Actor: Guillermo Pfening / Directora: Marina Villalobos Mantequita — Autor: Lucas Lagré / Actor: Junior Pisanu / Director: Marcelo Moncarz

— Autor: Lucas Lagré / Actor: Junior Pisanu / Director: Marcelo Moncarz Los griegos — Autora: Josefina Barcellandi / Actor: Osqui Guzmán / Directora: Leticia González de Lellis

— Autora: Josefina Barcellandi / Actor: Osqui Guzmán / Directora: Leticia González de Lellis El bombo de mamá — Autor: Esteban Agnello / Actriz: Antonia Bengoechea / Directora: Corina Fiorillo

— Autor: Esteban Agnello / Actriz: Antonia Bengoechea / Directora: Corina Fiorillo Compro — Autor: Mariano Saba / Actor: Guillermo Angelelli

— Autor: Mariano Saba / Actor: Guillermo Angelelli En un mismo cuerpo — Autor: Jorge Luis Diez / Actriz: Mónica Cabrera / Director: Gustavo Tarrío

— Autor: Jorge Luis Diez / Actriz: Mónica Cabrera / Director: Gustavo Tarrío Me estoy culiando a tu mujer — Autora: Gabriela Faillace / Actor: César Bordon

El espectáculo también contará con la participación especial de Rodrigo Lussich y Juan Minujín. Además, cada fecha tendrá artistas invitados que darán un show musical. Las figuras que se presentarán en escena son: