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Totalmente gratis: cómo será el espectáculo que reúne a Rodrigo Lussich y Mauricio Kartun

Teatroxlaidentidad presentó Idénticos, un espectáculo renovado que cuenta con la coordinación dramatúrgica de Mauricio Kartun y la participación del conductor Rodrigo Lussich, más un elenco de reconocidos artistas.

08 de julio, 2026 | 21.00

Teatroxlaidentidad presentó Idénticos, un espectáculo totalmente nuevo, con coordinación dramatúrgica de Mauricio Kartun y dirección general de Daniel Veronese.

A 50 años del golpe cívico-militar, Idénticos reafirma al teatro como espacio de encuentro, resistencia y memoria viva. Once micromonólogos —cada uno con su propia identidad— abordan, desde distintos registros, la pregunta que sostiene al movimiento desde el año 2000: la identidad como territorio en disputa, como pregunta abierta, como derecho.

El estreno de Idénticos será el lunes 3 de agosto a las 20 horas en el ND Teatro (Paraguay 918, CABA). Las entradas son gratuitas y se entregarán en el teatro, los días de función, desde las 18 horas, hasta agotar el aforo disponible.

Teatroxlaidentidad es un movimiento teatral de actores, actrices, dramaturgos, directores y productores que, desde el año 2000, acompaña a Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda y restitución de nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. A través del teatro, instala en la sociedad la pregunta por la identidad y ha contribuido, a lo largo de sus 25 años de trabajo ininterrumpido, a la restitución de identidad de numerosos nietos.

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Monólogos y elencos

  • Lo mío es otra cosa — Autor: Guillermo Farisco / Actriz: Florencia Raggi / Director: Dennis Smith
  • Check Out — Autor: Víctor Malagrino / Actriz: Muriel Santa Ana / Director: Rubén Szuchmacher
  • Otto (Canis Lupus) — Autor: Mariano Monsalvo / Actor: Daniel Campomenosi / Directora: Laura Azcurra
  • Un infierno — Autor: Mariano Saba / Actriz: Malena Guinzburg / Director: Diego Gentile
  • ADN — Autora: Marcela De Grande / Actor: Guillermo Pfening / Directora: Marina Villalobos
  • Mantequita — Autor: Lucas Lagré / Actor: Junior Pisanu / Director: Marcelo Moncarz
  • Los griegos — Autora: Josefina Barcellandi / Actor: Osqui Guzmán / Directora: Leticia González de Lellis
  • El bombo de mamá — Autor: Esteban Agnello / Actriz: Antonia Bengoechea / Directora: Corina Fiorillo
  • Compro — Autor: Mariano Saba / Actor: Guillermo Angelelli
  • En un mismo cuerpo — Autor: Jorge Luis Diez / Actriz: Mónica Cabrera / Director: Gustavo Tarrío
  • Me estoy culiando a tu mujer — Autora: Gabriela Faillace / Actor: César Bordon

El espectáculo también contará con la participación especial de Rodrigo Lussich y Juan Minujín. Además, cada fecha tendrá artistas invitados que darán un show musical. Las figuras que se presentarán en escena son:

  • 3 de agosto: Florencia Otero
  • 10 de agosto: Julieta Díaz / Lautaro Matute
  • 17 de agosto: Rita Cortese / Aldo Vallejos
  • 24 de agosto: La Ferni
  • 31 de agosto: Sofía Viola
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