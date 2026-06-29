La aberrante frase de Javier Milei sobre su gestión: "Ni los militares lo hicieron"

El presidente, Javier Milei, reivindicó en las últimas horas las reformas estructurales de su gobierno, tras la renuncia de Manuel Adorni, mediante una polémica comparación con la dictadura, al afirmar que en su gestión hizo cosas "que ni los militares hicieron".

Así lo hizo el mandatario para defender su gestión, en el marco de la crisis que derivó en la renuncia del ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su reemplazo por Diego Santilli, quien asumirá el cargo este martes.

"Siendo Manuel Adorni Jefe de Gabinete, logramos sacar Inocencia Fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acabamos de resolver el problema de los holdouts, sacamos Modernización Laboral, sacamos Inocencia Fiscal, sacamos la Ley de Glaciares, hicimos la baja de la Ley de Imputabilidad", dijo el Presidente en diálogo con Luis Majul en La Nación Más.

En ese marco, Milei agregó: "Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer, y la hicimos nosotros en tres meses. ¿Qué problema de gestión? No hubo problema de gestión". De este modo, buscó mostrar que la gestión no estuvo paralizada pese a las acusaciones de corrupción que recibió Adorni en los últimos tres meses y medio y la causa judicial en su contra por enriquecimiento ilícito.

Milei volvió a defender la honestidad de Adorni

En la misma entrevista, Javier Milei afirmó que Manuel Adorni decidió abandonar el Gobierno debido a que resultaba "inadmisible" el "nivel de ataque" que venía recibiendo. "Consideró que ya no eran admisibles los niveles de ataque personal que estaba recibiendo. En especial cuando este tipo de cosas empezó a recibir agresiones en sus hijos y mujer. Ya cuando se metieron con los hijos eso hizo que dijera que ya su renuncia indeclinable", dijo el Presidente.

En otro pasaje, el jefe de Estado sostuvo que el avance en comisiones del Senado y de Diputados de la interpelación contra Adorni no influyó en la salida del funcionario, y ratificó nuevamente su confianza en la inocencia del ex vocero: "Confío en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta".

Al referirse al nombramiento de Diego Santilli como reemplazante de Adorni, Milei señaló: "Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere de un músculo político. En este caso, desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político".

"Yo creo que es hacer una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo, a pesar de que ya cumplimos, no solo con lo que prometimos para todo el pedido de la campaña, sino que además cumplimos todo lo que prometimos en la del medio término", añadió.

Por último, Milei destacó que el "músculo político que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera" convierte a Santilli en "un elemento fundamental para reimpulsar" la agenda legislativa de la Casa Rosada en el Congreso.