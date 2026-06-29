El picante cruce de Majul y Milei en vivo.

Javier Milei anunció este domingo 28 de junio a Diego Santilli como su nuevo jefe de Gabinete, luego de la salida de Manuel Adorni en medio de un sinfín de escándalos que lo rodearon durante los últimos meses.

Esto desde luego tuvo una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, a tal punto que el propio Presidente llamó a LN+ (tal y como lo hizo en una oportunidad reciente) para hablar en vivo y en directo con Luis Majul y así defender al funcionario saliente.

Manuel Adorni ya no sigue como jefe de Gabinete.

El picante cruce de Majul y Milei en vivo

En ese contexto, el conductor comentó: "Manuel se contradijo varias veces y apareció varias veces mintiendo. Eso pudo haber generado en la sociedad, independientemente que no haya una condena firme, una sensación de que hizo las cosas mal o muy mal". Tras esto, Milei expuso: "Que lo que diga un funcionario no coincida con lo que dice el periodismo, no quiere decir que es mentira".

Luego, profundizó: "Lo más probable es que mienta el periodismo, que es básicamente el punto, el periodismo miente sistemáticamente. Por lo tanto, que la declaración de un funcionario no coincida con lo que un periodista dice que alguien dijo, no es un punto. Estamos cansados de ver cómo editan respuestas, cómo las acomodan, como generan mentiras y posverdad".

Majul no se quedó de brazos cruzados y lo confrontó: "Respetuosamente presidente, en el caso de Manuel Adorni, se contradijo él mismo". Lejos de hacer una escucha activa, el jefe de Estado lo desoyó y sostuvo: "No, se contradice según lo que ustedes dicen que dijeron. Ese es otro problema".

"Ya está afuera Manuel, lo va a determinar la Justicia. Si la Justicia determina que es inocente, va a demostrar lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación", concluyó el Presidente.