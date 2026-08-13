Hoy se conoce la inflación de julio: esperan la primera suba en cuatro meses

La inflación de julio habría superado el 1,9% registrado en junio, lo que implicaría una interrupción del proceso de desinflación que el Gobierno esperaba sostener durante la segunda mitad del año.

Las estimaciones de las principales consultoras arrojan, en promedio, una inflación del 2% para julio, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA) a fines del mes pasado.

En concreto, la inflación del séptimo mes del año fue de entre 1,8% y 2% para OJF, del 1,9% para Analytica, del 1,9% para C&T, de entre 1,9% y 2% para LCG y de aprximadamente un 2,1% para EcoGo, según un relevamiento que hizo El Destape entre algunas de las principales consultoras del mercado.

El INDEC difundirá mañana a las 16 el dato oficial. Dentro del Gobierno hay preocupación por el resultado después de que se conociera una inflación del 2,9% en la Ciudad de Buenos Aires, una suba que no había sido contemplada por ninguna de las proyecciones.

El incremento del índice porteño estuvo impulsado por mayores costos vinculados al turismo y al mantenimiento de la vivienda, incluidos los ajustes en servicios. Aunque estos rubros pueden tener componentes propios de la Ciudad, también constituyen indicadores que pueden extrapolarse al resto del país.

La evolución prevista contradice la promesa del presidente Javier Milei de que en agosto de 2026 el índice inflacionario comenzara con “cero”, tal como había augurado a inicios de año. Aun las estimaciones más optimistas sostienen que ese nivel recién podría alcanzarse una vez avanzado 2027.

Los rubros que más subieron en julio

Como ocurre siempre en estas fechas, el rubro que más subió fue el de "esparcimiento", un 4,2% según EcoGo, debido a los aumentos vinculados al turismo por las vacaciones de invierno.

En ese marco, C&T remarcó que, este año, a ese rubro "se sumó el Mundial de futbol, que impactó en los pasajes de avión especialmente", una relativa buena noticia para el Gobierno, que podría indicar que el efecto estacional de julio fue más excepcional que lo usual.

El segundo rubro de mayor suba fue el de Vivienda, con un 2,8% según EcoGo. "En sus componentes, se moderaron el gas, el agua y las expensas pero la electricidad se mostró más dinámica", precisó por su parte C&T. También fue alto el aumento en Educación, un 2,6% señaló EcoGo, vinculado a la actualización de las cuotas de los colegios privados.

Los alimentos, el rubro de más incidencia en la inflación total, probablemente aumentó por debajo del promedio, aunque con proyecciones dispares entre las consultoras, ya que EcoGo lo cifró en 1,8% mientras que C&T lo hizo en 1,6%.