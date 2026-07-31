Fin del "veranito" para Milei: en julio volvió a aumentar la inflación, después de tres meses

Las consultoras advierten que la inflación cortó su racha bajista en julio. Al contrario, algunas anticipan que, luego de un trimestre, la suba de precios igualó a la cifra de junio, mientras que otras señalan que incluso volvió a acelerarse por encima del 2%.

En concreto, la inflación del séptimo mes del año fue de entre 1,8% y 2% para OJF, del 1,9% para Analytica, del 1,9% para C&T, de entre 1,9% y 2% para LCG y de aprximadamente un 2,1% para EcoGo, según un relevamiento que hizo El Destape entre algunas de las principales consultoras del mercado.

De este modo, la mayoría espera que la suba de precios haya o bien igualado o bien superado al 1,9% que había informado el Indec para junio pasado. Se cortaría así una racha de un trimestre seguido de desaceleración inflacionaria, ya que, tras el pico del 3,4% en marzo, esta descendió al 2,6% en abril y al 2,1% en mayo, para finalmente perforar la barrera del 2% al final del primer semestre. El organismo estadístico que dirige Pedro Lines dará a conocer la cifra oficial el próximo 13 de agosto.

Se trata, vale decir, de algo usual para este momento del año, ya que julio suele sufrir una aceleración de la suba de precios por motivos estacionales, tanto debido al impacto del rubro de recreación y restaurantes producto de las vacaciones de invierno como por el impacto del medio agiunaldo en los trabajadores registrados y jubilados.

Por lo tanto, será clave ver si la inflación vuelve a su sendero bajista en agosto o si, al contrario, continúa con tendencia alcista. En el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que realiza el Banco Central, la consultoras y bancos esperan para el mes entrante una inflación del 1,8%. Aunque, dado que esta cifra surge de un hipotético IPC del 2% en julio, si finalmente la cifra fuera mayor entonces también cabría esperar un número más alto para el octavo mes.

Sea como sea, lo que está claro es que la inflación de agosto no va a "empezar con un cero adelante" como había pronosticado el presidente, Javier Milei, a inicios de año.

Los rubros que más subieron en julio

Como ocurre siempre en estas fechas, el rubro que más subió fue el de "esparcimiento", un 4,2% según EcoGo, debido a los aumentos vinculados al turismo por las vacaciones de invierno.

En ese marco, C&T remarcó que, este año, a ese rubro "se sumó el Mundial de futbol, que impactó en los pasajes de avión especialmente", una relativa buena noticia para el Gobierno, que podría indicar que el efecto estacional de julio fue más excepcional que lo usual.

El segundo rubro de mayor suba fue el de Vivienda, con un 2,8% según EcoGo. "En sus componentes, se moderaron el gas, el agua y las expensas pero la electricidad se mostró más dinámica", precisó por su parte C&T. También fue alto el aumento en Educación, un 2,6% señaló EcoGo, vinculado a la actualización de las cuotas de los colegios privados.

Los alimentos, el rubro de más incidencia en la inflación total, probablemente aumentó por debajo del promedio, aunque con proyecciones dispares entre las consultoras, ya que EcoGo lo cifró en 1,8% mientras que C&T lo hizo en 1,6%.

Lo grave, en todo caso, es que la inflación no es todavía mayor debido a que los comercios saben que no pueden aumentar más los precios sin retraer el consumo. Según los últimos datos de Scentia, el consumo masivo en supermercados y comercios barriales cayó en junio por sexto mes consecutivo en el registro interanual.

Si los salarios reales del sector privado registrado cayeron incluso en mayo, cuando la inflación ya había iniciado su sendero descendente, el riesgo es que esta tendencia se profundice en julio y que la baja del consumo siga sin encontrar piso.