Presentaron un proyecto de ley en PBA para frenar la compra de tierra a extranjeros

Los diputados provinciales del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero, presentaron un proyecto de ley para poner un límite del 15% a la titularidad extranjera en el territorio provincial y en cada uno de los distritos. El proyecto se dio a conocer este jueves, a una semana de que el Senado de la Nación levante el cuarto intermedio de la sesión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la venta de tierras a extranjeros y los desalojos. La Libertad Avanza (LLA) cree que tiene un número ajustado pero suficiente para darle media sanción al texto. Pero para algunos de sus aliados está sujeto a la aprobación de cambios.

En oposición a esa propuesta, los diputados presentaron un proyecto de ley fijando que va en el sentido opuesto. La medida surge como respuesta directa a la derogación de la normativa nacional de tierras y busca resguardar recursos estratégicos mediante la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, garantizando la transparencia dominial y la plena identificación de los beneficiarios finales en toda operación inmobiliaria o societaria.

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El texto define además estrictas salvaguardas para proteger las denominadas zonas de protección territorial estratégica -que incluyen cuencas hídricas, humedales, áreas naturales, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar-, exigiendo autorización previa y denegando transacciones que puedan comprometer la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades locales.

De esta manera, la aprobación de este proyecto de Ley, permite a la Provincia contar con más y mejores herramientas para una mejor utilización de sus recursos naturales y defender el trabajo local, evitando la especulación, cuidar el ambiente y asegurar que la tierra sirva para el desarrollo de todos los bonaerenses.

La letra chica del proyecto

El escrito propone “regular, respecto de las personas humanas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción”. Para ello se deberá realizar “un relevamiento sobre la modalidad de uso de la tierra”, correspondido Ley de Uso del Suelo.

El derecho de propiedad establece que “será reconocido y protegido conforme la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sin que pueda ser interpretado como un derecho absoluto ni ejercido en contradicción con su función social, productiva, ambiental y territorial”.

"Ninguna disposición vinculada a la protección de la propiedad privada podrá ser invocada para impedir, neutralizar o restringir el ejercicio de las competencias provinciales en materia de ordenamiento territorial, ambiente, catastro, registro inmobiliario, uso del suelo, protección de recursos naturales, producción de alimentos, acceso justo al hábitat y defensa del interés público provincial”, continuó.

Según el proyecto de ley, “se entenderá como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación que le impongan las partes, y extensión temporal de los mismos, a favor de personas humanas de nacionalidad extranjera, y personas jurídicas, según el marco previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación”.