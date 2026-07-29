Denuncian por presunto falso testimonio a Tofoni por sus acusaciones contra la AFA

Guillermo Luis Tofoni fue denunciado penalmente por el empresario Javier Horacio Faroni por el presunto delito de falso testimonio, a raíz de las declaraciones que brindó en causas judiciales vinculadas a sus acusaciones contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. La presentación también solicitó que se investigue una eventual estafa procesal.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, a cargo del juez Gustavo Miguel Pieretti, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, encabezada por el fiscal Eduardo Enrique Rosende.

En la presentación, patrocinada por los abogados Maximiliano Rusconi y H. Gabriel Palmeiro, Faroni afirmó que Tofoni incurrió en falso testimonio al declarar bajo juramento en una causa penal, al sostener afirmaciones que —según el denunciante— contradicen otros dichos del propio empresario y distintos antecedentes judiciales. Por ese motivo solicitó que se investigue una posible infracción al artículo 275 del Código Penal, agravada por tratarse de una declaración realizada en una causa penal y, según sostuvo, en perjuicio de un imputado.

La denuncia también planteó la hipótesis de una posible "estafa procesal" al considerar que las actuaciones penales habrían sido utilizadas para obtener ventajas en litigios comerciales vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los argumentos presentados por Faroni

En la denuncia, Faroni sostuvo que Tofoni incurrió en contradicciones durante sus declaraciones judiciales. Señaló que el propio empresario reconoció bajo juramento: "TourProdEnter no tiene conflicto conmigo ni yo tengo nada que reclamar a TourProdEnter, al punto tal que ni a Faroni ni a la esposa los conozco". Además, explicó que no tuvo "a la vista el contrato que AFA celebró con TourProdEnter".

Para el denunciante, esas manifestaciones son incompatibles con las acusaciones formuladas previamente contra Faroni y la empresa. Por eso sostuvo que "esta contradicción entre lo declarado (...) y lo simultáneamente reconocido por el propio declarante (...) constituye, cuanto menos, la afirmación de una primera falsedad y/o el ocultamiento de la verdad".

La presentación también afirmó que la denuncia penal impulsada por Tofoni habría estado vinculada con el conflicto comercial que mantiene con la AFA. En ese punto citó una frase atribuida al empresario: "Voy a defender lo mío con las herramientas que pueda tener", y otra en la que sostuvo que "este conflicto se terminará arreglando con dinero, ya sea por parte de esta gestión o la próxima".

Sobre esa base, Faroni planteó que existen elementos para sospechar que la denuncia penal fue utilizada "como un instrumento orientado a presionar a la AFA en el marco de la disputa comercial", motivo por el cual solicitó que también se investigue una eventual estafa procesal.