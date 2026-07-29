Luis Ventura contó la verdad detrás de la relación de Jorge Rial y Viviana Canosa: "Se escondían detrás..."

Ventura estalló contra Jorge Rial y Viviana Canosa.

La guerra entre Jorge Rial y Luis Ventura sigue sumando capítulos y esta vez alcanzó un nuevo nivel de tensión. Tras el tenso cruce de acusaciones que ambos protagonizaron en las últimas horas, el presidente de APTRA decidió ir un paso más allá y metió en el escándalo a Viviana Canosa, con quien Rial supo compartir pantalla durante años en Intrusos.

El conductor de PrimiciasYa fue consultado en Desayuno Americano sobre la actualidad de su relación con quien supo ser su archienemigo. Sin filtro, Ventura analizó: "A los dos los escuché hablar del otro. A los dos. O antes mentían o mienten ahora. Hablaron ellos". Y remató con una frase cargada de picardía: "Yo sé cómo es".

Vivana Canosa y Jorge Rial ahora se llevan bien.

La revelación que sorprendió a todos

Fue en ese contexto que Luis Ventura decidió ir por más y deslizó una versión que pocos esperaban: que entre Rial y Canosa habría existido algo más que una simple relación laboral cuando compartían el piso de Intrusos. "Se escondían detrás de los árboles", lanzó el periodista, dejando entrever que el vínculo entre sus excompañeros iba más allá de lo profesional. Hasta el momento, ni Jorge ni Viviana salieron a responder públicamente sobre la insinuación.

Las repercusiones en el estudio

La palabra de Ventura generó de inmediato repercusiones entre los panelistas que analizaron el tape. Adrián Pallares fue uno de los primeros en opinar: "Me da la sensación de que tanto Rial como Viviana tienen tanta química en Carnaval que la gente los quiere ver en pareja. Con esa onda que tienen…". Y agregó una reflexión sobre la dupla televisiva que supieron formar: "La televisión se perdió 20 años a una dupla, no eran Ventura y Rial, eran ellos. Estas dos personas tienen una complicidad profesional y él ha sido el maestro de ella y se han amoldado mucho".

Por su parte, Luis Bremer recordó un pasaje del libro Basta de miedos, escrito por Canosa, donde la conductora hacía referencia a su histórica pelea con Rial: "Recuerdo que ella contaba que le hacía la vida imposible, que la mandaba a espiar, Rial". De esta manera, el escándalo entre los históricos periodistas del espectáculo argentino suma un nuevo capítulo, con Viviana Canosa como protagonista inesperada de la interna.