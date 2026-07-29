Nazarena Vélez recordó en vivo el tenso momento que vivió junto a su hija, Barbie Vélez.

Durante una transmisión en vivo del programa de streaming Bondi Live, Nazarena Vélez compartió una de las anécdotas más insólitas que vivió junto a su hija, Barbie Vélez, luego de una salida en la que ambas habían tomado alcohol.

Todo comenzó cuando Barbie contó cómo cambia su personalidad cuando está “pasada de copas”. En ese sentido, reveló que suele ser “papelonera”, aunque aclaró que el alcohol la pone de buen humor y que nunca pierde completamente el control: “Necesito como tener control de las cosas”.

Fue entonces cuando Nazarena recordó un episodio que vivieron juntas y sorprendió a todos en el estudio al contar: “Yo me acuerdo el día que viniste con las venas cortadas”. Rápidamente, Barbie intentó traer tranquilidad a la mesa y la interrumpió: “No, pará, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir esto así?”.

Finalmente, Nazarena aclaró qué había ocurrido realmente en ese momento: “Dio la muñeca contra una mesa de vidrio. Se cortó, y se cortó las venas. ¿Y qué hizo? En vez de llamar a su madre para decirle: ‘Mamá, mirá’. Se fue sola a la clínica”.

La declaración de Barbie Vélez sobre el relato de Nazarena Vélez

Luego de esta fuerte revelación en vivo, Barbie añadió: “Me abrí y dije, bueno, no la voy a joder a mi mamá’. Eran como las 4 de la mañana. Voy a ir con mis amigas y me voy a hacer coser a la clínica. Llegó muy tranquila y le digo: ‘Ma, escúchame, está todo bien”.

Además aclaró que solo le suturaron la parte de la herida. Luego de eso decidió exponer rápidamente la reacción de su madre en ese tenso momento: “empezó, ‘Hija de pu..., te querés morir. ¿Por qué me hacés esto?’ Yo tipo ‘Mamá, no te hice nada a vos’. En todo caso, me acabo de abrir, pobrecita yo”.