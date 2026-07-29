Alegría en el folklore por Soledad Pastorutti y su canción oficial para los Juegos Suramericanos 2026

Entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026, Santa Fe, Rosario y Rafaela se convertirán en el epicentro deportivo de Sudamérica con la llegada de los XIII Juegos Suramericanos, donde más de 4.000 atletas de 15 países competirán por la gloria. Pero esta edición tendrá un acompañamiento muy especial: la voz y el ritmo de Soledad Pastorutti.

La cantante santafesina es la encargada de interpretar “Late el Sur”, la canción oficial que será mucho más que un simple tema musical. Pensada para ser la banda sonora de cada momento, desde la cuenta regresiva hasta la última ceremonia, la canción busca reflejar el pulso y la pasión que envolverán a deportistas y público durante todas las jornadas.

La historia del tema comenzó de manera inesperada. Soledad, junto a las compositoras Marcela Morelo y Claudia Brant, se encontraban reunidas simplemente por placer para componer sin un proyecto en mente, cuando recibieron la propuesta de crear la canción oficial. “Cuando recibí la propuesta nos estábamos juntando a componer con Marcela Morelo y Claudia Brant, por el solo gusto de hacerlo, sin tener ningún proyecto concreto. Me llegó esta propuesta, las invité a sumarse y, sin siquiera pensar que nuestra canción podía ser la elegida, nos pusimos manos a la obra”, recordó La Sole.

El trabajo conjunto de las tres fue fundamental: Morelo aportó su capacidad para conectar con el público a través de melodías populares y letras profundas, mientras que Brant, con su experiencia internacional y residencia en Los Ángeles, sumó seguridad y profesionalismo al proceso creativo.

La producción musical corrió por cuenta de Rodolfo Lugo, un nombre destacado en la música latinoamericana que trabajó con artistas como Mercedes Sosa, Juanes, Camilo y María Becerra. Soledad destacó el momento de grabación: “Cuando llegó el momento de grabarla, Rodo, que también estaba muy contento con el resultado, me propuso ser el productor. Grabamos con él y quedamos muy felices porque eso que habíamos trabajado unas semanas antes ya tenía forma y sonaba exactamente como lo habíamos imaginado”.

La Sole subrayó que el tema conjuga un ritmo festivo con un mensaje de aliento y superación.

El título “Late el Sur” va más allá de una referencia geográfica: es una metáfora que une el sur del continente con el corazón de cada deportista. La canción representa el esfuerzo diario, los sueños que impulsan a cada atleta y el orgullo de competir por la propia tierra. La letra destaca la unión de miles de personas que compartirán la misma pasión durante los Juegos.

Soledad expresó su conexión personal con el tema y el evento: “Creo que respeta el espíritu de estos Juegos, pero además hay un tema de pertenencia porque será cantada desde mi provincia, desde mi lugar. ‘Esta tierra te vuelve invencible’, dice la letra en un momento. Ese verso, que alienta a los deportistas desde una identidad profundamente santafesina, me hace sentir muy identificada”.

El significado de la canción de La Sole

Con un ritmo festivo y un mensaje alentador, “Late el Sur” transmite pasión y alegría. La cantante aseguró que la canción refleja lo que son los santafesinos y argentinos: “espontáneos, positivos y alegres”. Para ella, que la canción haya nacido casi como un juego y hoy sea la banda oficial de un evento tan importante es motivo de orgullo.

La canción no solo estará presente en las ceremonias de apertura y clausura, sino que acompañará cada jornada de competencia, buscando convertirse en un himno común que atletas, voluntarios y público puedan entonar juntos, generando una identidad compartida entre las delegaciones sudamericanas.

Desde su lanzamiento oficial, “Late el Sur” empezará un recorrido que culminará en los escenarios deportivos de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Allí, la canción dejará de ser solo una creación musical para transformarse en la banda sonora de miles de historias de esfuerzo, encuentro y superación que definirán los XIII Juegos Suramericanos.