La Sole canta la canción oficial de los Juegos Suramericanos 2026: qué icónica artista argentina colaboró en la composición

La Sole es la voz de la canción oficial de los Juegos Suramericanos 2026.

Los Juegos Suramericanos 2026 ya tienen su banda sonora y la encargada de interpretarla es Soledad Pastorutti; la artista santafesina le puso su sello vocal al tema oficial del evento deportivo, una composición pensada para representar la identidad, el esfuerzo y la unión de la región, que ya se encuentra disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales.

Pero La Sole no compuso esta canción sola; lo hizo junto a una de las más exitosas cantantes pop argentinas: Marcela Morelo. Esta alianza -en la que también colaboró Claudia Brant- entre referentes de la canción dio como resultado un tema que combina raíz, fuerza y un perfil festivo pensado para acompañar el espíritu de la competencia.

No se trata de la primera colaboración artística entre Marcela Morelo y Soledad; Morelo estuvo detrás de canciones popularizadas por La Sole como Escucha a Tu Corazón y Quiero Todo. A través de sus redes sociales, Soledad celebró la presentación de este trabajo con un mensaje que resume la mística del proyecto: "Desde el corazón de Suramérica empieza a latir una historia que nos une. Una canción que celebra la fuerza de nuestra tierra, el orgullo de recibir a todo un continente y la emoción de un legado que recién comienza".

Bajo el lema de "Tierra Invencible", la canción busca transmitir la pasión y el orgullo de ser anfitriones de una de las citas deportivas más importantes del continente y marca el punto de partida musical para un evento que promete hacer historia.

La Sole.

La carta de La Sole a la Selección antes de la final del Mundial

La cantante santafesina Soledad Pastorutti dedicó un mensaje a la Selección Argentina tras el cierre de su participación mundialista, enfocado en los valores humanos del plantel conducido por Lionel Scaloni y su vínculo con la identidad nacional. En sus palabras, la intérprete de Arequito destacó la actitud del equipo en los minutos finales del cruce ante Inglaterra, valorando el esfuerzo y la persistencia del grupo hasta el cierre del partido.

Para la artista, el compromiso del seleccionado representa una enseñanza que supera la obtención de un título deportivo. En su reflexión, señaló que la perseverancia demostrada por los futbolistas constituye el principal logro del proceso, destacando el impacto de ese ejemplo en el público y la vigencia del mensaje de no rendirse ante la adversidad.