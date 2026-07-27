Tenía 35 años: quién era el hombre que volcó con un jeep y murió en Necochea

La ciudad de Necochea continúa conmocionada por la muerte de Santiago Duca, el mecánico de 35 años que falleció el pasado sábado, después de sufrir un violento accidente con el jeep que probaba en la playa. Era padre de dos niñas y amante del mundo fierrero. Dedicó gran parte de su vida a la preparación y reparación de vehículos todoterreno.

El accidente ocurrió en la tarde del sábado en el paraje Paso del Arroyo, una zona cercana al parque eólico de Necochea. Por causas que aún son materia de investigación, el jeep blanco que conducía impactó contra una roca y volcó. No descartan que el vehículo haya caído desde un acantilado después de que Duca perdiera su control.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia necochenses, las graves lesiones que sufrió el mecánico provocaron su fallecimiento.

Fierrero apasionado por las 4x4

Quienes conocían a Duca lo describen como un apasionado de la mecánica y de los vehículos todoterreno. En sus redes sociales compartía con frecuencia fotos y videos de los proyectos en los que trabajaba, especialmente de reparaciones y restauraciones de jeeps y camionetas 4x4.

Según trascendió, el vehículo involucrado en el accidente había sido armado recientemente y Duca realizaba su prueba de funcionamiento. Esa pasión por los motores era parte de su vida cotidiana y también de su actividad laboral, por lo que la noticia generó una fuerte conmoción entre clientes, amigos y vecinos de la ciudad.

Además de su oficio, quienes lo despidieron en redes sociales destacaron su rol como padre de dos niñas y expresaron el profundo dolor que dejó su partida.

Por qué volcó el jeep que probaba Duca en Necochea

Mientras la comunidad acompaña a la familia de Duca en el dolor, la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar cómo fue que el conductor perdió el control.

Los peritajes se centrarán en determinar a qué velocidad circulaba, si existió alguna falla mecánica o si las características del terreno influyeron en el desenlace. Por el momento, la principal hipótesis que manejan las autoridades sostiene que Duca perdió el control del jeep y ello provocó el impacto y posterios vuelco.

La ciudad de Necochea despidió a un vecino muy querido. Su muerte además reflotó la peligrosidad de la circulación de este tipo de vehículos en la costa, especialmente en las zonas de acantilados, de médanos de arena o terrenos irregulares.