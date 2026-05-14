A pocos kilómetros de Quequén y Necochea, sobre una franja casi desconocida de la costa bonaerense, se encuentra Costa Bonita, un pequeño balneario que conserva un perfil tranquilo y natural, alejado de la dinámica de los grandes centros turísticos del Atlántico.

Nacido a fines de 1940, cuando el empresario Mario Corte adquirió tierras frente al mar y comenzó a desarrollar una villa turística entre médanos y acantilados, con el tiempo se transformó en un refugio elegido por quienes buscan playas abiertas, silencio y contacto directo con el paisaje.

¿Cómo es Costa Bonita, la villa turística de playas abiertas y silencio, ideal para una escapada de descanso?

A diferencia de otros destinos de la provincia, Costa Bonita mantiene una escala reducida. Las viviendas se distribuyen entre dunas, pinares y calles sinuosas que acompañan el relieve natural del terreno. El acceso principal se realiza desde la Ruta Provincial 88, por un camino que atraviesa médanos y zonas forestadas antes de llegar al mar. Esta condición un tanto aislada, moldea su identidad, erigiéndola como uno de los principales motivos de su elección.

Las playas presentan también una dinámica distinta a la de otros balnearios tradicionales: en algunos sectores predominan las arenas gruesas, las piedras y los caracoles, mientras que en otros aparecen extensiones de dunas vivas y barrancas bajas gastadas por el viento. El oleaje suele atraer a aficionados al surf, bodyboard y pesca de costa, según se reseña el rincón atlántico en sus redes sociales.

Por fuera de la costa, uno de los puntos más reconocidos es la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, ubicada entre la vegetación y frecuentada tanto por vecinos como por turistas. Cada febrero se realiza allí una procesión religiosa que convoca a visitantes de múltiples latitudes.

¿Cómo llegar a Costa Bonita desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje a Costa Bonita en auto demanda unas 6 horas por la Ruta Provincial 2 hasta Mar del Plata y luego por la Ruta 88 hacia Necochea. Otra alternativa es viajar en tren hasta "La Felíz" y combinar con micros de larga distancia.