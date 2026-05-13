Insfrán inauguró obras y apuntó contra Milei por el rumbo de la educación pública nacional: "Destruir la patria"

En el marco de una nueva jornada de inauguraciones educativas en el interior de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán se refirió a la Marcha Federal Universitaria y contrastó la situación de la educación pública a nivel nacional con las políticas impulsadas por la provincia. En ese contexto, cuestionó al Gobierno nacional por “destruir todo lo que sea de la patria”, mientras destacó que en Formosa continúan inaugurando escuelas y fortaleciendo la infraestructura educativa.

Las declaraciones se realizaron durante la inauguración de escuelas y jardines de infantes en colonias de General Belgrano, donde la provincia alcanzó las 1.555 obras educativas inauguradas en todo el territorio formoseño.

En ese marco, Insfrán defendió el modelo de distribución de recursos impulsado por la provincia y marcó diferencias con la administración nacional. “Desde este costado norte podemos decirle al país que en Formosa lo mucho, o poco, que tenemos lo resolvemos repartir para que alcance a todos”, expresó el mandatario provincial.

Asimismo, remarcó que ese esquema se sostiene “con un criterio de equidad: más al que más necesita, menos al que más tiene”. En contraposición, cuestionó que “el concepto del gobierno nacional es sacarle al que menos tiene para darle al que más tiene”.

Sobre el cierre de su mensaje, el gobernador convocó a continuar defendiendo un modelo de país “integrado” y con mayor presencia del Estado. “Nosotros vamos a seguir luchando para que tengamos una Argentina diferente, una Argentina integrada, una Argentina que salga de este nivel de desinterés total que tiene el gobierno nacional”, afirmó.

El alcance de las nuevas obras educativas

Una de las intervenciones centrales se llevó adelante en la Escuela Pública de Educación Primaria N° 366 “República del Perú”, donde se ejecutaron trabajos de ampliación y refacción sobre una superficie de 1.536 metros cuadrados. La obra incluyó la modernización de áreas administrativas, pedagógicas y de servicios, incorporando nuevos espacios destinados al funcionamiento integral de la institución.

El establecimiento cuenta ahora con dirección, secretaría, sala de docentes, archivo, aulas, biblioteca, SUM, comedor, cocina, despensa y sanitarios para estudiantes y personal docente. También se sumaron un polideportivo cubierto, patio de formación y mástil, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo de actividades educativas, recreativas y comunitarias. En el mismo predio funciona la Escuela Provincial Secundaria Agraria N° 1 Anexo 4, orientada a responder a la demanda educativa vinculada al perfil rural y productivo de la región.

Por otro lado, el Jardín de Infantes Nucleado N° 14 “Profesora María de Abelleyra” Anexo 7 fue construido sobre una superficie de 142 metros cuadrados y dispone de sala pedagógica, cocina, sanitarios, galerías, patio de juegos y patio de formación. La infraestructura incorpora además un sistema de almacenamiento de agua compuesto por una cisterna de 10 mil litros y un tanque de reserva de 2 mil litros.

Las inauguraciones también alcanzaron a las colonias San Isidro y San Pablo. En San Isidro quedó habilitado el nuevo edificio del JIN N° 14 Anexo 8, equipado con sala pedagógica, sanitarios, área administrativa, galerías y patio de juegos. Mientras tanto, en San Pablo se concretaron obras de ampliación y refacción en la EPEP N° 296 “Estado de España”, donde se incorporaron biblioteca, sala de informática, comedor, nuevas aulas y un polideportivo cubierto. En ese mismo complejo educativo también quedó inaugurado el edificio del JIN N° 14 Anexo 1, destinado a fortalecer el nivel inicial en la colonia.