Se va o se queda: Scaloni habló su continuidad en la Selección Argentina

La continuidad del entrenador argentino es una que podría estar definida pase lo que pase en el Mundial.

La presencia de un gran certamen como es un Mundial puede llegar a marcar un antes y un después en la vida de un conjunto nacional. Es por ello que muchos de los comentarios apuntan sobre la figura de Lionel Scaloni y su continuidad al mando de la Selección Argentina a pesar de que renovó hace un tiempo y firmó un extenso vínculo que incluyó una mejora en lo salarial.

“Confirmado: hay Lionel Scaloni para rato”, expresó el posteo que la cuenta de la Albiceleste en Twitter difundió en febrero del 2023. En aquel entonces se había tejido una enorme polémica porque se llegó a mencionar que no iba a continuar en el cargo, pero después de varias reuniones con Claudio Tapia se oficializó la continuidad.

Sin embargo, la fecha de vencimiento del contrato es el próximo 31 de diciembre. Aunque al estar en el Mundial en el medio, puede que el entrenador decida dar un paso al costado en caso de que no se logre el máximo objetivo de salir campeón o dependiendo de la instancia en la que el equipo fue eliminado. “Yo siempre dije que estar acá es algo único y el día que me vaya, me arrepentiré”, señaló en charla con Olé.

“Con el presidente, con toda la gente, estamos más que bien. Y yo creo que hoy tampoco es importante meter el foco en eso. Al final, como soy tan natural —dicen que soy siempre de la misma manera—, si tengo que sentarme a hablar, buscaremos la mejor solución para todos”, señaló Lionel Scaloni. Lo que permite entender que podría continuar pase lo que pase.

“Algún día pasará, eso es evidente. Pero sí, sí, reconozco que esto es un lugar soñado, siempre lo he dicho, y que estoy muy bien, estamos muy bien con el cuerpo técnico y ya veremos. Hay un Mundial en el medio y después veremos, pero hay predisposición de las dos partes y eso es lo más importante”, culminó. Lo último permite entender que le gustaría extender su ciclo más allá de lo que suceda en el campeonato y por qué no llegar al campeonato del 2030.

Hay que recordar que la planificación de las próximas eliminatorias sudamericanas no va a ser para nada fácil. Porque la Argentina se encuentra clasificada por haber formado parte de la primera final del certamen que se disputó en 1930. Al ser el aniversario centenario, la FIFA decidió tomarse algunas licencias y que determinados equipos ingresen de forma directa.

El equipo ante Honduras

Por otro lado, Lionel Scaloni está trabajando junto a su cuerpo técnico para darle forma al primer equipo argentino que se verá en territorio estadounidense. Esto es producto de que la Selección jugará frente a Honduras un partido amistoso en la noche del próximo sábado 6 de junio.

En la previa se desprende la presencia de Rulli, Capaldo, Otamendi, Martínez, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Fernández, Simeone, Lautaro Martínez y Almada. Hay que recordar que jugadores como Lionel Messi y Dibu Martínez se encuentran lesionados. Por ende, no serán exigidos porque se apunta a que estén disponibles para el debut ante Argelia.