La IA en el Mundial 2026: la FIFA implementará partidos en 3D en vivo y chips en pelotas

El Mundial de Norteamérica 2026 servirá como el gran escenario para el debut de la nueva generación de tecnologías aplicadas al fútbol. La FIFA anunció que recreará los partidos en tres dimensiones de forma simultánea a su desarrollo en el césped con el objetivo de mejorar y acelerar la toma de decisiones arbitrales. Esta herramienta sumará claridad matemática en casos de posiciones adelantadas complejas o cuando existan dudas sobre si la pelota salió por completo del terreno de juego.

"Estamos garantizando que la innovación beneficie a cada jugador, a cada equipo y a cada aficionado en cualquier lugar del mundo", anticipó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al presentar las herramientas que potenciarán el torneo que comenzará el próximo 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos.

Detección automática de los offsides

El nuevo sistema enviará un aviso automático a los árbitros cuando un delantero esté claramente adelantado. Según indicó el director de Innovación de la FIFA, Johannes Holzmüller, en un encuentro virtual con la prensa, la distancia tendrá que superar los diez centímetros entre el atacante y el último defensor para que se active la alerta instantánea.

"Probamos esta tecnología durante los últimos tres años en torneos de la FIFA. Comenzamos con un margen de 50 centímetros y ahora lo bajamos a 10 centímetros", detalló el experto. La señal llegará de forma directa al juez principal y a los asistentes para que cobren la infracción. En caso de tratarse de una jugada mucho más fina, las imágenes pasarán por la revisión tradicional de la sala del VAR.

Para que esto sea posible, la FIFA creará un "gemelo digital" en tiempo real del encuentro. En el ámbito tecnológico, un gemelo digital es una réplica o modelo virtual exacto de un objeto, proceso o entorno físico que se alimenta de datos constantes para simular a la perfección el comportamiento de su contraparte real. En este caso, la copia virtual del partido se logrará gracias a 16 cámaras especiales dispuestas en todos los estadios que capturarán 29 puntos de datos unas 50 veces por segundo por cada jugador. A su vez, un chip ubicado en el interior de la pelota registrará sus movimientos 500 veces por segundo.

Con este despliegue se generarán repeticiones tridimensionales donde los avatares serán idénticos a los protagonistas reales. De hecho, los 1.248 futbolistas convocados para la competición serán escaneados milimétricamente antes del inicio del torneo para moldear sus dimensiones exactas.

Fin a las polémicas de la línea de fondo

El partido virtual brindará mayor precisión durante los fueras de juego posicionales, ya que permitirá recrear en la pantalla la línea de visión exacta que tenía el arquero durante un remate al arco, determinando si el delantero adelantado interfirió o no en la jugada.

La tecnología también buscará erradicar polémicas históricas de la línea de fondo, como la ocurrida entre Japón y España en el Mundial de Qatar, donde no quedaba claro si la pelota había salido por completo antes del gol nipón. A partir de ahora, el sistema enviará una alerta automática apenas la pelota traspase cualquiera de los límites de la cancha, funcionando de la misma manera que la tecnología de línea de gol. Pese al automatismo, desde la FIFA aclararon que la decisión final sobre el juego seguirá siendo de la terna arbitral.

Por último, se renovará la "Referee View" —la cámara corporal que llevan los árbitros en el pecho—, incorporando un sistema de estabilización desarrollado junto a Lenovo que reduce el 70% de las vibraciones. Además, las 48 selecciones participantes tendrán acceso exclusivo a Football AI Pro, una plataforma de inteligencia artificial generativa que actuará como un asistente técnico avanzado: resumirá datos estadísticos, elaborará informes tácticos personalizados y recreará en 3D las jugadas de cada partido para los cuerpos técnicos.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.