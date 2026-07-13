El Gobierno de Formosa fortalece el acceso a mamografías gratuitas en el interior provincial

El Hospital Distrital de Ibarreta continúa fortaleciendo las acciones de prevención del cáncer de mama mediante un trabajo articulado con los centros de salud del interior provincial, garantizando el acceso gratuito a estudios mamográficos para mujeres de distintas localidades del distrito sanitario. Esta semana, un grupo de vecinas de San Martín Dos pudo realizarse el control anual de manera gratuita en el nosocomio ibarreteño.

La iniciativa fue posible gracias a la coordinación entre el Hospital Distrital de Ibarreta y el Hospital de San Martín Dos, ambos pertenecientes a la red pública de salud de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a un estudio clave para la detección temprana del cáncer de mama.

La directora del Hospital de Ibarreta, Vivian González, explicó que en esta oportunidad fueron 14 mujeres de San Martín Dos quienes accedieron a la mamografía, un estudio recomendado para mujeres mayores de 40 años, que debe repetirse anualmente o realizarse antes cuando existen síntomas compatibles con la enfermedad o antecedentes familiares.

La profesional destacó que el establecimiento desarrolla de manera permanente acciones de concientización para promover la realización de este control preventivo. En ese sentido, señaló que médicos y equipos de salud informan a las pacientes sobre la importancia de la mamografía, explican en qué consiste el procedimiento y remarcan que se trata de una prestación gratuita brindada por el sistema público provincial.

Además, indicó que en los últimos meses se puso en marcha una campaña destinada a coordinar con todos los efectores sanitarios del distrito la identificación de mujeres que necesiten realizarse el estudio, con el propósito de organizar jornadas de atención y facilitar el traslado hasta Ibarreta.

En esta oportunidad, el transporte de las pacientes fue realizado sin costo por la Municipalidad de San Martín Dos, lo que permitió garantizar que las vecinas pudieran cumplir con el control preventivo. Desde el hospital destacaron el trabajo conjunto entre los distintos organismos para acercar los servicios de salud a la comunidad.

González recordó que la mamografía constituye una de las herramientas más eficaces para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales, lo que incrementa significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Asimismo, aclaró que el estudio no reemplaza el autoexamen mamario, sino que lo complementa, permitiendo identificar lesiones que muchas veces no presentan síntomas ni pueden detectarse mediante la palpación.

Otro de los aspectos resaltados por la directora fue la disponibilidad de un mamógrafo de última generación en el Hospital Distrital de Ibarreta, incorporado como parte del fortalecimiento del sistema público de salud provincial. Gracias a ese equipamiento, las mujeres del distrito pueden acceder a estudios de alta complejidad cerca de sus hogares, evitando traslados a centros urbanos más alejados.

Finalmente, la funcionaria informó que ya se encuentran programadas nuevas jornadas para recibir a pacientes de otras localidades que integran el distrito sanitario, con el objetivo de continuar ampliando la cobertura del control mamográfico.

Desde el Hospital de Ibarreta remarcaron que la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama constituyen una prioridad sanitaria, por lo que continuarán impulsando acciones coordinadas para garantizar que cada vez más mujeres accedan de forma gratuita y oportuna a este estudio preventivo.