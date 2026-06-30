Salud pública: Formosa realizó mamografías para fortalecer la prevención como política de estado

En el marco de las políticas públicas de prevención y promoción de la salud, la provincia de Formosa realizó un operativo sanitario que permitió efectuar mamografías gratuitas a un importante número de mujeres de la localidad. Durante todo el día, decenas de vecinas accedieron al examen, considerado una herramienta fundamental para detectar tempranamente la enfermedad y mejorar las posibilidades de tratamiento.

La jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, a través del Hospital de El Espinillo y del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, comenzó a las 8.30 con la llegada del Camión Sanitario de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama, una unidad equipada con tecnología especializada para realizar estudios mamográficos de manera rápida, segura y gratuita.

La iniciativa representó una oportunidad clave para mujeres que, por cuestiones de distancia o dificultades de acceso, no pueden realizar este tipo de controles de forma periódica. El operativo forma parte de la estrategia sanitaria provincial destinada a acercar servicios médicos especializados a las distintas localidades del interior y garantizar el acceso equitativo a la salud.

Prevención, cercanía y trabajo articulado

El presidente del Concejo Deliberante de El Espinillo, Martín Sotelo, acompañó el desarrollo del operativo y destacó la importancia de estas acciones preventivas para la comunidad. "Hoy vivimos una jornada cargada de compromiso y amor por nuestra comunidad en El Espinillo. Con la llegada del Camión Sanitario de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama, nuestras madres, hermanas, hijas y amigas tuvieron acceso libre, gratuito y directo a estudios fundamentales para su salud", expresó.

Asimismo, puso en valor el trabajo conjunto entre el Hospital de El Espinillo, el Ministerio de Desarrollo Humano y los profesionales que participaron del operativo: "Afrontar la prevención no es una tarea aislada; es una decisión política y de profunda justicia social. Queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento a todo el gran equipo humano del Hospital de El Espinillo y del Ministerio de Desarrollo Humano, quienes con enorme profesionalismo se pusieron al frente de este operativo para cuidar a cada vecina que se acercó".

El Modelo Formoseño como eje de la política sanitaria

Sotelo remarcó que este tipo de iniciativas reflejan una política pública sostenida que busca garantizar igualdad de oportunidades en materia de salud para todos los formoseños, independientemente de la localidad donde residan.

En ese sentido, afirmó que la articulación entre el sistema público sanitario y las autoridades locales "es el reflejo directo de las políticas sanitarias que impulsa el gobernador Gildo Insfrán. A través del Modelo Formoseño, la salud pública se consolida en cada rincón de la provincia como un derecho real, equitativo y de alta complejidad para toda la población, sin importar las distancias".

Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante agradeció la participación de las mujeres que respondieron a la convocatoria y destacó la importancia de incorporar los controles preventivos como un hábito permanente. "Hoy estuvimos presentes acompañando a las familias y reafirmando que nuestro compromiso es estar donde la comunidad nos necesita. Gracias a cada una de las mujeres que se tomaron un momento para acercarse, porque cuidarse a tiempo también es un acto de amor hacia los suyos", concluyó.