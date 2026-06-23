Formosa es una de las únicas provincias del país que procesa muestras de HPV con tecnología de alta precisión

Formosa se posiciona como una de las únicas provincias argentinas con capacidad para procesar localmente muestras del Virus del Papiloma Humano (HPV) mediante equipos de biología molecular de última generación. Junto con Salta, la provincia cuenta con tecnología de alta precisión que permite detectar tempranamente los genotipos de alto riesgo asociados al cáncer de cuello uterino, una herramienta clave para fortalecer las políticas de prevención en el sistema público de salud.

El estudio forma parte del Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y está destinado a mujeres de entre 30 y 64 años. El test HPV se realiza de manera gratuita en hospitales y centros de salud de toda la provincia, tanto en la capital como en el interior.

Las muestras obtenidas son procesadas en el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, que dispone de dos analizadores de PCR de última generación. El director del Laboratorio Provincial de Referencia, el bioquímico José Chiacchio, explicó que se trata de equipos con tecnología de biología molecular de alta sensibilidad capaces de identificar 14 genotipos de alto riesgo del virus.

“Son dos equipos de biología molecular con una efectividad aproximada de entre el 90% y el 95%”, precisó el especialista en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor). Al mismo tiempo, destacó que la incorporación de esta tecnología representa una decisión estratégica para fortalecer las acciones preventivas.

“El test HPV es clave porque permite detectar los genotipos de alto riesgo del virus, es decir, aquellos que pueden ocasionar el cáncer de cuello uterino”, subrayó.

Por su parte, la bioquímica Karina Ferreira, responsable del Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y del área de HPV del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, explicó que las muestras son tomadas por obstetras y ginecólogos durante el mismo procedimiento en que se realiza el estudio de Papanicolaou (PAP).

“Son muestras endocervicales que luego son enviadas desde hospitales y centros de salud al Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica para su procesamiento”, indicó.

Ferreira destacó que el sistema funciona de manera articulada en toda la provincia y que el trabajo no termina con el diagnóstico. En los casos con resultados positivos, las pacientes son nuevamente contactadas por los equipos médicos para realizar estudios complementarios y definir el tratamiento correspondiente.

“A partir del resultado positivo, las pacientes son recaptadas para una biopsia, que es la principal prueba diagnóstica que permite determinar la conducta médica a seguir”, explicó. Además, señaló que el sistema de salud provincial garantiza el acceso oportuno a los tratamientos y al seguimiento de cada caso.

La especialista recordó que durante años el principal método de control fue el PAP, una herramienta que continúa siendo fundamental. Sin embargo, destacó que la incorporación de la tecnología PCR permite detectar el virus antes de que aparezcan lesiones que puedan evolucionar hacia un cáncer.

“Hoy tenemos la posibilidad de identificar el HPV mucho antes de que produzca lesiones. Allí radica la enorme importancia de este estudio”, afirmó.

Finalmente, Ferreira invitó a las mujeres de entre 30 y 64 años a acercarse al centro de salud u hospital más cercano para realizarse el test HPV, un estudio gratuito, rápido y accesible en toda la provincia que permite avanzar en la detección temprana y la prevención del cáncer de cuello uterino.