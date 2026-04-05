Formosa: refuerzan la inmunización de niñas y niños con un novedoso operativo de vacunación

El equipo de salud pública perteneciente al Hospital de Villa Escolar llevó adelante una amplia jornada de vacunación para aplicar a alumnos de escuelas del interior provincial el esquema de vacunación correspondiente a los 11 años, de acuerdo a lo establecido por el actual Calendario nacional de inmunizaciones.

La directora del nosocomio, Dayana Chacón, comentó que fueron aplicadas un total de 27 dosis a niñas y niños, en este caso de las vacunas HPV, meningococo, triple bacteriana acelular y antiamarílica, agregando que en algunos casos para completar el esquema y en otros para iniciarlo.

En esta línea, la profesional de la salud precisó en la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), que la vacuna contra el HPV, que actualmente se aplica con una dosis única, es clave para prevenir el Virus del Papiloma Humano “uno de los principales factores asociados al desarrollo del cáncer de cuello uterino, pero también de otros tipos de cáncer, como el de vagina, pene, ano y boca”.

Además, destacó que la vacuna antimeningocócica, brinda inmunización contra el meningococo, una bacteria que además de meningitis, puede causar sepsis y otras infecciones graves, con secuelas neurológicas irreversibles e inclusive, provocar la muerte.

Especificó también, que la vacuna triple bacteriana acelular indica en su esquema una dosis a esta edad, protegiendo a los niños contra tres enfermedades bacterianas: difteria, tétanos y tos convulsa.

Además, al referirse a la vacuna contra la fiebre amarilla, mencionó que, si bien, es de dosis única, el calendario de vacunación determina que las personas que viven en zonas de riesgo de circulación de esta enfermedad, como Formosa y otras provincias argentinas deben aplicarse un refuerzo a los 11 años.

Cobertura exitosa

“Fue una linda jornada, con muchos escolares inmunizados. Solo faltaron muy poquitos, tres o cuatro, que no pudieron asistir a la escuela por motivos particulares, pero en los próximos días también ellos estarán recibiendo las vacunas que les faltan”, indicó Chacón.

La médica destacó que las vacunas son fundamentales para prevenir enfermedades que pueden afectar la salud en todas las etapas de la vida. En este sentido, subrayó que los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables, por lo que es esencial que mantengan su calendario de vacunación al día.

De la misma manera, la profesional aconsejó que las personas en general se acerquen a los centros de salud y hospitales más cercanos a su domicilio para recibir las vacunas que están incluidas en el calendario “ya que hay esquemas para todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores, más otros específicos, por ejemplo, para las embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y otros grupos”.