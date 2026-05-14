El papa León tacha el gasto militar europeo de "traición" a la diplomacia

El papa León XIV habla durante una visita a la Universidad Sapienza de Roma, en Roma, Italia

El papa León XIV condenó el jueves el aumento del gasto militar europeo, que el año pasado ‌registró su mayor incremento ‌desde el fin de la Guerra Fría, ante la presión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que se trataba de una traición a la diplomacia.

León, quien ha despertado la ira de Trump en las últimas semanas tras criticar la guerra con Irán, dijo a ​los estudiantes universitarios de ⁠Roma que no deberían referirse a ese rearme como ‌gasto en defensa, y añadió que el mundo ⁠estaba siendo "mutilado por las guerras".

"No llamemos 'defensa' ⁠a un rearme que aumenta las tensiones y la inseguridad, empobrece las inversiones en educación y salud, traiciona la confianza en ⁠la diplomacia y enriquece a las élites a ​las que no les importa en absoluto ‌el bien común", dijo el pontífice.

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El ‌gasto militar en todo el continente aumentó un 14% ⁠en 2025 hasta alcanzar los 864.000 millones de dólares, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, en medio de la guerra en curso entre Rusia ​y Ucrania ‌y el rearme de los miembros europeos de la OTAN.

Trump ha reprendido en repetidas ocasiones a los aliados europeos para que gasten más en armamento y firmó en febrero un decreto ejecutivo que reordenaría la ⁠lista de clientes de armas estadounidenses a favor de los países con mayor gasto en defensa.

A instancias de Trump, la OTAN apoyó en 2025 un nuevo objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB para sus miembros.

León se ha pronunciado en contra de la dirección que está tomando el liderazgo mundial en ‌las últimas semanas. El jueves se dirigió a los estudiantes de la Universidad La Sapienza de Roma, la mayor institución de enseñanza superior de Europa.

El papa también advirtió sobre el uso de la inteligencia artificial en la guerra, señalando los conflictos en ‌Ucrania, Gaza, Líbano e Irán como ejemplos de "la evolución inhumana de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías en una ‌espiral de aniquilación".

León ⁠instó a los cerca de 110.000 estudiantes de la universidad a no "encerrarse en ideologías y fronteras ​nacionales".

"Junto a mí y a muchos hermanos y hermanas, sed artífices de la paz verdadera", suplicó el papa.

Con información de Reuters