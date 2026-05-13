Llega Noches Capitales 2026 con Diego Torres como primer artista: entradas y fecha de cuándo toca

La ciudad de La Plata se prepara para retomar su lugar como el epicentro cultural de la región. El ciclo Noches Capitales, que tras una exitosa edición en 2025 logró consolidarse como un ritual sonoro indispensable, ha confirmado su regreso para este 2026. En esta ocasión, la organización ha revelado que el encargado de abrir la temporada será nada menos que el icónico Diego Torres.

Fecha y precios para Diego Torres en La Plata

Diego Torres, una de las voces más queridas de Argentina y referente absoluto de la música en América Latina, protagonizará la primera fecha el próximo 19 de septiembre. Tras siete años de ausencia en los escenarios platenses, el artista argentino regresa para un reencuentro que promete ser histórico. En esta cita, Torres repasará los hitos que marcaron a toda una generación, como "Color Esperanza" y "Tratar de estar mejor", además de presentar los temas de su flamante álbum Mi Norte & Mi Sur.

Para quienes deseen asistir a este evento inaugural, la venta general de entradas comenzará este miércoles 13 de mayo a las 13:00 hs. Los tickets podrán adquirirse a través de la plataforma de Live Pass. Como beneficio especial, los clientes de Banco Provincia podrán acceder a 4 cuotas sin interés en su compra, aunque se aceptarán todos los medios de pago disponibles.

El regreso de Noches Capitales

Noches Capitales se define como una experiencia que transforma el predio histórico del Hipódromo de La Plata en una sala de conciertos a cielo abierto. Durante el año anterior, el ciclo vibró con figuras de la talla de Los Fabulosos Cadillacs y Abel Pintos, estableciendo un estándar de calidad que este año busca superar. Ubicado en avenida 44 y calle 115, el recinto ofrece una acústica privilegiada y comodidades que incluyen un sector VIP, variada oferta gastronómica local y estacionamiento propio.

Con este anuncio, la temporada 2026 da su primer paso firme, y aún falta que se devele la cartelera completa. Desde la organización adelantaron que próximamente se darán a conocer los nombres de los demás artistas que conformarán la grilla de este año. La expectativa es alta, ya que se espera que el ciclo continúe celebrando la diversidad de la música nacional con la misma energía que lo llevó a ser uno de los favoritos del público bonaerense. Vale la pena estar atentos a las próximas confirmaciones para no perderse lo que resta de esta edición.